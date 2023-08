Post Malone et Bob Dylan ont travaillé ensemble sur une chanson

Entendra-t-on un jour le morceau issu de la collaboration de Bob Dylan et Post Malone?

Bob Dylan a écrit des paroles pour une chanson de Post Malone, mais le projet n’a jamais abouti. Le producteur de musique Michael Cash a levé le voile sur ce titre inachevé dans une interview avec Rolling Stone. Il a expliqué qu’il avait eu l’idée de cette rencontre musicale et avait contacté le représentant de longue date de Bob Dylan, Jeff Rosen. Celui-ci a fini par donner son feu vert au projet et a envoyé les paroles du morceau Be Not Deceived écrit par Bob Dylan (82 ans).

Post Malone, qui est un grand fan de l’auteur-compositeur-interprète emblématique, était «littéralement en larme», à la lecture du texte, se souvient Michael Cash.

«Il s’agissait d’une perte d’innocence», a déclaré le producteur à propos de la chanson. «Et ce que vivent les gens – des masses d’enfants privés de leurs droits, sans chef, sans parent, ni tuteur, ni berger, ni quoi que ce soit. Il parlait de sortir et de tracer son propre chemin. Et quand on le lit, honnêtement, c’est de la poésie. C’est beau», s’est enthousiasmé Michael Cash.

Le travail pour enregistrer la chanson a commencé, mais s’est arrêté à mi-chemin, lorsque Post Malone (28 ans) a dû s’interrompre, puis ne s’est jamais engagé à revenir sur le projet.

«[Rosen] a entendu la chanson, a déclaré Michael Cash. Il l’a aimée, puis tout le monde a quitté le studio et c’est devenu... Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on est passé de quelque chose d’excitant à un motif circulaire en forme de huit. Personne n’avait de réponse. Il semble que personne n’ait vraiment géré les attentes, et il semble que personne n’ait communiqué. Un morceau de musique vraiment cool a été créé, puis c’est devenu bizarre. C’est devenu vraiment bizarre», déplore le producteur.

En raison de ce retard inexpliqué, l’équipe de Bob Dylan a finalement retiré les paroles. Mais Michael Cash garde espoir que le projet sera terminé et verra le jour.

«J’espère que M. Dylan et M. Rosen redonneront le droit d’utiliser les paroles. Alors peut-être que c’est devenu bizarre, mais je pense que ce sont deux musiciens vraiment importants qui se sont impliqués dans ce travail et il doit être partagé», a-t-il estimé.