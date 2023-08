Qu’est-ce qu’on doit faire lorsqu’on a un dégât d’eau

Avec les nombreuses précipitations qui sont tombées un peu partout dans la province, plusieurs citoyens ont eu la malchance de voir de l’eau à l’intérieur de leur domicile.

Il existe une série de consignes que l’on peut faire pour réduire les risques de pertes.

«La première chose que l’on doit faire c’est de sécuriser les lieux, on ferme les disjoncteurs, on retire l’eau le plus rapidement possible, on retire les matériaux poreux comme le tapis, l’isolant qui a été mouillé, le bois», mentionne l’inspecteur en bâtiment, Sylvain Brosseau.

Par la suite il est recommandé d’appeler votre compagnie d’assurance et de continuer le nettoyage de votre domicile.

«On nettoie les lieux le plus rapidement possible, on ferme les fenêtres et on utilise des déshumidificateurs pour abaisser l’humidité contenue dans le béton», explique-t-il.

Malgré le bon travail réalisé, on doit faire venir un expert quelques semaines après l’événement pour s’assurer qu’aucune moisissure ne s’y retrouve.

«L’odeur va être donner un indice, mais ça prend une analyse de la qualité de l’air [pour en être sûr]», dit-il.

