Rosalie Vaillancourt parle de son expérience à «Sortez-moi d’ici» comme de «l’aventure d’une vie»

Avec l’humour qu’on lui connaît, Rosalie Vaillancourt revient sur son passage à Sortez-moi d’ici dans une publication Instagram. L’humoriste sera de la saison 2 de la populaire émission de défis au cœur de la jungle du Panama.

• À lire aussi: Sortez-moi d’ici! : trois premiers concurrents révélés

«Il y a deux mois, je partais pour Sortez-moi d’ici. J’y allais parce que je me disais que c’était comme un camp de vacances pour adulte, mais où je suis payée. Finalement, ça a été l’aventure d’une vie. Je suis encore traumatisée, mais tellement heureuse de cette aventure», écrit l’artiste âgée de 30 ans dans sa parution Instagram.

Sur sa première photo, on voit Rosalie Vaillancourt en compagnie de Dave Morissette, deux des participants au tournage de la deuxième saison de Sortez-moi d’ici. Sur la seconde plus comique se trouve une Rosalie Vaillancourt vêtue des habits d’été de l’émission, nattes dans les cheveux et soutien-gorge dans une main.

Du même coup, elle explique sortir de cette expérience avec un nouveau best friend, en nommant l’ancien joueur de hockey, animateur et conférencier de 51 ans, Dave Morissette.

«On se parle tous les jours et c’est une des plus belles amitiés que j’ai eues à ce jour», poursuit celle qui dit avoir hâte que les gens voient à quel point elle est «chochotte».

Rosalie Vaillancourt, Dave Morissette et le surfeur des neiges émérite, Sébastien Toutant, sont les trois premiers candidats de cette seconde saison de l’émission à avoir été dévoilés. Sortez-moi d’ici, qui sera diffusé en janvier 2024, sera à nouveau animé par Jean-Philippe Dion et Alexandre Barrette qui promettent des défis encore plus difficiles.