Saguenay: Une faille administrative aurait été coûteuse pour des entreprises

Une étude commandée par le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, montre que des entreprises situées à Chicoutimi et Jonquière ont probablement perdu des dizaines de millions de dollars, en raison d’une faille administrative.

Ces arrondissements ne seraient pas admissibles à avoir une Société d'aide au développement des collectivités (SADC), en raison de sa population supérieure à 50 000 personnes.

Pour le député de Jonquière, c'est un non-sens de pénaliser certains entrepreneurs.

«Si vous êtes sur le boulevard Sainte-Geneviève et que votre adresse est dans l'ancienne agglomération de Canton-Tremblay, vous avez accès à l'aide des SADC. Si vous êtes sur le même boulevard Sainte-Geneviève dans l'ancienne agglomération de Chicoutimi, vous avez droit à aucune aide du gouvernement fédéral. C'est complètement illogique», a dit Mario Simard.

Lors des fusions municipales en 2002, des villes de tailles équivalentes à Saguenay, comme Trois-Rivières, ont développé des programmes d'aide financière. Mais dans les deux arrondissements saguenéens, rien n'aurait été créé. Une étude a été commandée par l'élu jonquiérois pour documenter ce qu'il qualifie de craque administrative.

«Graduellement, la couverture territoriale d'aide s'est faite partout, sauf à Jonquière, Chicoutimi et Gatineau. Gatineau est dans le 10% des villes les plus riches au Québec. Elle a deux fois le taux de croissance économique du Québec, on est content pour eux, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a la moitié du taux de croissance économique», a déploré celui qui a mené l’étude, Roger Boivin.

Pour renverser cette tendance négative, le député Simard demande une contribution fédérale récurrente de 1,5 million par année pour soutenir le développement socio-économique de Jonquière et Chicoutimi.

Promotion Saguenay a été interpellé et l'élu espère aussi qu’Ottawa présentera une solution rapidement pour corriger ce qu'il qualifie d'iniquité.