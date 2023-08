Une jeune PME tente de développer sans aide financière

Une entreprise de Chicoutimi rencontre justement plusieurs difficultés dans son projet de développement.

Cultura, qui vend notamment des semences de champignons, souhaite développer de nouveaux produits. Cependant, le simple fait que les propriétaires ne se versent aucun salaire complique sérieusement le processus.

«L'argent rentre, mais non, on ne verse aucun salaire», a dit Jérémy Leblanc, qui a co-fondé l'entreprise avec son frère Alexandre. Ils sont d'ailleurs les deux seuls employés.

Cultura vend des semences de champignon à faire pousser à la maison. Les acheteurs reçoivent une trousse d'accompagnement.

«C'est comme un plan de basilic qu'on fait pousser sur la table», a décrit le Co fondateur de la PME.

L'entreprise qui existe depuis trois ans prône l'autonomie alimentaire. Metro et Canac distribuent ses produits.

«Cent cinquante points de vente chez Métro, en plus des ventes en ligne», a ajouté M. Leblanc.

Les deux mycologues caressent de nombreux projets pour assurer le développement de l'entreprise, sans fonds de roulement, même si les affaires sont florissantes. Les efforts pour obtenir du financement auprès des institutions financières de Québec, et même de Promotion Saguenay, sont demeurés vains.

«On prépare un bon plan d'affaires, et quand on le présente, on nous demande : «Avez-vous quelqu'un pour signer?»... On répond non, ce qui signifie que nous n'avons pas de preuve que nous pouvons rembourser un prêt.», a expliqué M. Leblanc.

«Moi je pense que les banques devraient être en mesure de prêter l'argent à l'entreprise», a poursuivi l’entrepreneur. «Pas à nous directement, mais à l'entreprise.»

Cultura veut lancer une dizaine de produits, certifiés en laboratoire, basé sur les qualités médicinales du pleurote. Elle espère trouver le coup de pouce manquant de 25 000 $ en lançant bientôt une campagne de sociofinancement sur sa page Facebook.