Violente collision aux États-Unis: un camionneur québécois accusé après la mort d’une mère et ses enfants

Un camionneur québécois impliqué dans une collision qui a coûté la vie à une mère et ses deux enfants fait face à une demande d’extradition des autorités américaines, dont l’enquête suggère qu’il aurait ouvert un jeu sur une tablette quelques minutes avant l’accident.

«La collision a fait en sorte que la voiture emboutie a été poussée sur environ 500 pieds. Les passagers arrière, un garçon de 10 ans, une fille de 14 ans et une femme de 47 ans ont été déclarés morts sur place», a indiqué au Journal le New York State police, à la suite de l’arrestation au Québec de Luc Leblanc.

Leblanc, 65 ans, est un camionneur de Salaberry-de-Valleyfield qui conduisait une semi-remorque de type Volvo près de la ville d’Ulster, en août 2020. Or, quand un embouteillage s’est formé devant lui, il n’a eu ni le temps de freiner ni de dévier de sa trajectoire, selon les autorités américaines.

Des blessés aussi

Il a ainsi embouti une Honda Accord où prenait place une famille, tuant Zulika Salim et ses enfants Justin et Chelsea Gayapersad, et blessant deux jeunes adultes.

L’impact a été si violent qu’une deuxième voiture a été percutée, blessant deux autres personnes qui se trouvaient à bord de celle-ci.

«Un enfant de 5 ans se trouvait à bord, mais il n’a pas été blessé», a expliqué le New York State police.

Arrêté sur place, Leblanc avait collaboré avec les policiers. Il a ensuite été relâché en attendant les résultats de l’enquête.

«J’ai immédiatement avisé mon employeur, j’ai parlé aux policiers, j’ai passé un test pour vérifier si j’avais pris des drogues», a expliqué Leblanc à la cour à Montréal, la semaine passée, expliquant avoir subi un choc post-traumatique si bien qu’il n’a pas pu reprendre son travail de camionneur.

Il avait alors reçu une contravention pour excès de vitesse.

Il risque gros

Or, trois ans plus tard, l’enquête policière est terminée et un procureur américain a déposé des accusations de conduite dangereuse causant la mort. Car selon les autorités, il aurait utilisé une tablette, fournie par son employeur, quelques minutes avant le drame.

Il risque 15 ans d’incarcération aux États-Unis, a-t-il été dit à la cour à la suite de son arrestation au Québec la semaine passée.

«La collision est survenue uniquement en raison de la négligence de M. Leblanc», est-il affirmé dans une poursuite civile intentée contre l’accusé par une compagnie d’assurance américaine.

Leblanc, qui a un dossier de conduite sans tache, selon ce que Me Gaétan Bourassa a dit à la cour, a finalement été remis en liberté moyennant une caution de 20 000$. En attendant la suite des procédures d’extradition, il lui sera interdit de quitter le Québec, ou de conduire un poids lourd.

Une audience devrait se tenir ultérieurement à Montréal.