À la recherche de boucherie pour le programme Chasseurs Généreux

Avec la saison de chasse qui arrive à grands pas, le programme Chasseurs Généreux est de retour et les chasseurs sont invités à donner une partie de leur gibier aux familles qui ont recours à l'aide alimentaire.

Cette année, les responsables du programme souhaitent recruter plus de boucheries participantes. Elles pourront, à leur tour, agir en quelque sorte d'ambassadrices.

«C'est souvent à la boucherie qui est le moment clé pour faire un don. Si le boucher demande à un chasseur : ''Hey, veux-tu donner quelques livres de viande?'' Habituellement, les chasseurs disent oui sans problème. Ils sont contents de collaborer et d'offrir une viande de qualité à des familles dans le besoin et de leur région en plus», a expliqué le conseiller marketing de la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec, Mathieu Martin.

Pour plusieurs personnes, ces dons font une grande différence, surtout en ces temps difficiles où on estime avoir 10% plus de demandes que l'an dernier pour de l'aide alimentaire.

«C'est de la viande et non seulement c'est de la viande, mais c'est de la viande qu'on ne peut pas se procurer en épicerie. La seule façon de s'en procurer, c'est d'aller à la chasse. Il y a de la surprise. Il y en a qui ne savent pas trop comment la cuisiner, donc on doit trouver des recettes», a ajouté la directrice adjointe et des communications chez Moisson Mauricie, Geneviève Marchand.

Ce que ça implique pour le boucher, c'est de l'espace. Une fois le congélateur plein, un coup de téléphone et quelqu'un vient chercher la viande pour l'amener aux organismes.

«Mon travail, c'est de proposer, de leur demander s'ils veulent partager avec nous leur récolte de cette année. On ne met pas plus de pression que ça non plus, ça reste volontaire, mais l'important, c'est d'en parler à chaque client qui rentre pour en avoir le plus possible», a raconté le copropriétaire et boucher de la Boucherie Odyssée qui participe depuis peu au programme, Anthony Lamoureux.

En Mauricie, quelque 200 livres de viande ont été remises dans le cadre du programme l'an passé. Les régions plus généreuses peuvent atteindre jusqu'à 1500 livres par saison.

Deux boucheries de la Mauricie et trois du Centre-du-Québec participent déjà. Le programme espère en inciter davantage à «chasser la faim dans la région».