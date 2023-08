Aaron Paul exhorte les dirigeants des studios hollywoodiens à «revenir à la réalité»

Aaron Paul est un gréviste actif, et il n’est pas le seul.

• À lire aussi: Grève à Hollywood: Adam Driver s'en prend à Netflix et Amazon

• À lire aussi: Selena Gomez accusée d’enfreindre les règles de la SAG-AFTRA sur la grève

L'acteur, âgé de 44 ans, a été rejoint par Bryan Cranston, son partenaire dans Breaking Bad, et d'autres membres de la série, afin de dynamiser les piquets de grève, plus d'un mois après que la SAG-AFTRA a rejoint les scénaristes d’Hollywood en grève.

S'exprimant devant le studio de Sony Pictures mercredi (30 août 23), Aaron Paul et Bryan Cranston ont commenté la nécessité d'une rémunération équitable pour les acteurs, ayant tous deux bénéficié par le passé de droits résiduels.

« C'est incroyable de marcher autour de Sony qui nous a donné du travail pendant de nombreuses années et j'espère travailler avec Sony à l'avenir, j'aime Sony », a déclaré l'acteur à Deadline.

Le problème, à son avis, est le décalage entre le monde des producteurs et ce que vivent vraiment les acteurs. « Ils ne sont pas les méchants ici, ils ne comprennent pas vraiment la réalité de la situation. Une fois que les hauts responsables seront redescendus sur Terre et seront revenus à la réalité, je pense vraiment que nous trouverons un terrain d'entente et que nous irons de l'avant. »

Bryan Cranston, 67 ans, a ajouté que les manifestations n'avaient pas pour but de faire passer des entreprises comme Sony et Netflix pour « l'ennemi ». « Ce sont des gens avec lesquels nous travaillerons tous un jour ou l'autre, a-t-il déclaré. Nous voulons simplement qu'ils voient la réalité. »

Aaron Paul a conclu : « Nous n'allons nulle part. Nous sommes solidaires de tous les membres du SAG. Nous sommes solidaires de tous les membres du SAG et nous nous battons pour la bonne cause. »

Des membres du casting de Better Call Saul, la série dérivée de Breaking Bad, étaient également présents sur les piquets de grève, notamment Rhea Seehorn et Patrick Fabian, ainsi que le co-créateur de la série, Peter Gould, qui est en grève avec la Writers Guild of America depuis le mois de mai.