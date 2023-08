Astuces chez McDonald's: voici pourquoi vous ne devriez jamais commander un BigMac

Saviez-vous que vous payez probablement trop cher pour votre BigMac chez McDonald’s? Un ancien chef cuisinier de la grande chaîne de restauration rapide s’est attaqué au célèbre burger sur TikTok en affirmant qu’il s’agit d’une arnaque.

«Ne commandez plus de BigMac, affirme Mike Haracz dans sa vidéo qui a amassé 120 000 vues en 24 heures. Prenez un McDouble avec les garnitures du BigMac. Vous économiserez 2$.»

Le créateur de contenu, qui a été responsable des innovations culinaires chez McDonald’s, s’est mis à comparer le McDouble qui contient deux boulettes de bœuf, des cornichons acidulés, des oignons, du ketchup, de la moutarde et une tranche de fromage, et le fameux BigMac qui est reconnu pour ses deux boulettes, ses cornichons, sa laitue, ses oignons, sa tranche de fromage et sa sauce légendaire.

«Le McDouble a une tranche de fromage comme le BigMac, illustre-t-il. Il n’a pas de pain dans le milieu et en plus, il est moins cher.»

Plusieurs internautes ont été emballés par la découverte.

«Je le commande tout le temps. C’est tellement meilleur», a commenté un utilisateur, en confirmant que le McDouble était une valeur sûre.

Or, d’autres personnes ont critiqué l’astuce de Mike Haracz.

«Le McDonald’s près de chez moi m’a fait payer pour avoir de la laitue et de la sauce BigMac dans mon McDouble. On finit par payer le même prix», a illustré un internaute.

Mike Haracz a réagi à ce commentaire dans une vidéo en affirmant que les restaurants qui gonflaient la facture des commandes à cause de petits ajouts étaient malhonnêtes.

«Charger 2$ pour de la laitue et de la sauce BigMac ne fait aucun sens», a-t-il plaidé.

