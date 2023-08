Au Centre PHI en 2024: une expo consacrée à l’univers créatif du regretté Jean-Marc Vallée

Le Centre PHI a profité de la projection spéciale de la version restaurée du film C.R.A.Z.Y. à Venise, jeudi, comprenant un tapis rouge officiel, pour dévoiler la tenue de l’exposition Mixtapes, qui sera consacrée à l’univers créatif du regretté réalisateur Jean-Marc Vallée.

Mixtapes est en pleine gestation depuis un an et l'événement prendra d’assaut le Centre PHI, dans le Vieux-Montréal, en 2024, un rendez-vous concocté par la fondatrice et cheffe de la création de ce lieu de diffusion, Phoebe Greenberg, qui travaille étroitement avec l’un des fils du réalisateur, Alex.

On a choisi ce titre, Mixtapes, parce que Jean-Marc Vallée aimait partager des listes de chansons avec sa famille, ses amis et ses collaborateurs, la musique ayant été au cœur de son quotidien et de son processus de création.

MEGA/WENN

En entrevue à Venise pour la projection de C.R.A.Z.Y. – dont la restauration a été supervisée par Jean-Marc Vallée avant sa disparition subite le 25 décembre 2021 –, la cheffe aux partenariats nouveaux médias et RP du Centre PHI, Myriam Achard, a expliqué que Mixtapes prendra «beaucoup de place» au Centre PHI lors de sa présentation l’an prochain.

Les curieux pourront y voir deux courts métrages de Jean-Marc Vallée, des artefacts et des souvenirs, en plus d’entendre des témoignages d’amis et de collaborateurs ainsi que beaucoup de musique, le tout afin d'honorer la mémoire de ce grand Québécois qui est derrière les séries Big Little Lies et Sharp Objects, ainsi que les films Dallas Buyers Club, Café de Flore et Liste noire, pour ne citer que ces titres.

Une médiation et une programmation satellite comprenant entre autres des tables rondes pousseront l’expérience plus loin pour les visiteurs de Mixtapes, qui auront aussi droit à une programmation musicale rythmée par des prestations ainsi que par la présence d'une salle d’écoute immersive, a-t-on précisé.

CAPTURE AGENCE QMI

«On trouvait que l’occasion était belle d’annoncer Mixtapes à Venise, mais le Centre PHI y va chaque année parce qu’il y a une grande sélection d’œuvres de réalité virtuelle. C’est un des plus grands festivals pour la communauté de la réalité virtuelle, de l’immersif. Des œuvres qu’on découvre à Venise vont souvent se retrouver au Centre PHI par la suite», a dit Mme Achard, rappelant que c’est à Venise, lors du Giornate degli Autori (Venice Days), que C.R.A.Z.Y. a entrepris son parcours à l’international en 2005.

Phoebe Greenberg, du Centre PHI, assistait à la projection aux côtés des fils de Jean-Marc Vallée, Alex et Émile, ainsi que des producteurs Pierre Even (Item 7) et Richard Speer (Attraction).

Soulignons que cette présentation de C.R.A.Z.Y. était organisée par la SODEC, en collaboration avec la Délégation du Québec à Rome et avec le soutien de MELS.

Le Québec est par ailleurs en vedette à la Mostra de Venise au cours des prochains jours.