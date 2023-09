Complètement rétablie, Laurence Jalbert revient sur les divers ennuis de santé qu’elle a eus cet été

Cet été, Laurence Jalbert a connu des ennuis de santé qui l’ont obligée tantôt à annuler des spectacles, tantôt à les remettre. Diagnostic: diverticulite sévère, colite infectieuse et bactérie C difficile. À sa sortie de l’hôpital, compte tenu de la contagiosité de la bactérie, la chanteuse a dû se mettre en quarantaine. Complètement rétablie, Laurence nous revient dans une forme resplendissante pour offrir ses spectacles et ses conférences.

Après avoir annulé quelques spectacles cet été, vous êtes maintenant de retour sur scène...

Oui, car malheureusement, j’ai été malade. Il a fallu que je déplace ou annule huit shows, ce qui est épouvantable pour moi! Je suis une hypersensible et, à ce titre, tout ce que je vis, vois et qui m’interpelle me rentre dans le corps. Conséquemment, je suis tombée malade. J’aurais dû prendre conscience de ça bien avant dans ma vie. J’ai toléré trop de choses. Des gens toxiques sur scène, des personnes caractérielles au sein des équipes, j’en ai croisé! Je n’en veux plus. J’aime la vie, rire, courir, danser, m’amuser.

Et c’est ce que vous transmettez à travers vos projets...

Oui. À travers mes chansons et mes conférences, je veux véhiculer le bonheur et l’espoir. Ces gens me rendaient malade. Ces derniers mois, j’ai même choisi d’arrêter une tournée: le climat était tellement toxique que je n’en pouvais plus. J’aurais préféré me faire arracher une dent de sagesse plutôt qu’aller donner mon show. Et ça, ce n’est pas moi! Actuellement, je donne des spectacles avec mon guitariste Yves Savard. Nous sommes quatre sur la route. Quatre personnes qui ont bon caractère, qui ont les mêmes valeurs et qui travaillent bien ensemble. Nous sommes une microfamille.

La maladie a été un avertissement, en quelque sorte...

J’ai tellement poussé la machine à fond dans ma vie. J’étais mère monoparentale de deux enfants, j’avais ma carrière, la business, la route, les shows. Ça n’arrêtait jamais! Jusqu’à récemment, les vacances n’existaient pas pour moi. J’étais dans l’action, je me sentais vivante. Je n’ai pas tenu compte de la fatigue, du manque de sommeil parce que ma vie de mère et ma vie de chanteuse prenaient toute la place. Je suis consciente que, sur le plan de la santé, je ne me suis pas aidée. Souvent, je ne dormais pas pendant des nuits parce que j’avais trop de travail. Cela s’ajoute à mon hypersensibilité. Tout ce que je vois, entends et ressens me tombe dans les cellules. Alors, c’est clair que je suis malade plus souvent. L’année dernière, j’ai eu deux fois la covid en trois mois. J’ai été très malade. J’ai eu de gros problèmes respiratoires qui ont perduré. Je relativise quand même toujours, car après tout, je n’ai pas le cancer. Le résultat, c’est qu’après toutes ces années passées à vivre la pédale au fond, je n’ai pas fait attention à ma santé.

