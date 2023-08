Décès d'Émile Gagné: le monde du hockey en deuil

Le monde du hockey est en deuil après avoir appris que la victime d'un accident de la route est Émile Gagné, un joueur de hockey qui a laissé sa trace partout où il a évolué.

La nouvelle a eu l'effet d'un choc, qui secoue encore tous ceux qui l'ont côtoyé. Le jeune homme de 19 ans était connu et apprécié dans la communauté sportive. Depuis mai dernier, il s'alignait avec le Mobux de McMaster, en Montérégie, mais il jouait aussi pour les Prédateurs de Joliette, après avoir porté les couleurs du Titan de Princeville.

Deux joueurs des Prédateurs voyageaient d'ailleurs avec Émile Gagné pour tous leurs matchs et leurs entraîneurs, en plus d'avoir fait tout leur parcours en hockey mineur avec lui, a raconté jeudi à TVA Nouvelles l'entraîneur-chef de l’équipe, François-Olivier Parent.

TVA NOUVELLES

«Émile, c'était tellement une bonne personne. Il était apprécié de tous ses coéquipiers, alors c'est sûr que ça a été un choc de savoir qu'il n'entrera plus jamais dans notre chambre. [...] On a vraiment perdu une super personne.»

C'était aussi une véritable onde de choc pour l'équipe du Mobux de McMaster. «C'est un gars qui avait un talent fou. Sur la glace, c'était un magicien, mais c'est un gars qui était tellement terre-à-terre», a décrit le président de l’organisation, Marco Bérubé.

C'est à Trois-Rivières qu'Émile Gagné a fait ses débuts au hockey. Il a effectué ses premiers coups de patin avec l'Association de hockey mineur de Saint-Louis de France. Le président, Gaétan Bédard, se souviendra de lui comme un joueur qui était aimé de tous.

TVA NOUVELLES

«Il était beaucoup impliqué dans son sport. On l'a vu, il a pu gravir les échelons assez rapidement.»

Pendant son secondaire, il a évolué avec les Estacades de Trois-Rivières. Là aussi, tous garderont de bons souvenirs de lui.

«C'est sûr que ça a été un dur choc parce que Émile, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer avec moi. C'est un joueur qui amenait vraiment de la bonne humeur dans le vestiaire», a confié un ancien entraîneur d'Émile Gagné pendant son temps avec les Estacades, Carl-Émile Lemay.

TVA NOUVELLES

Sa famille est toujours dans la région mauricienne. Sa mère, Sonia Désilets, a d'ailleurs été émue de tous les messages d'amour qu'elle reçoit. «Ça fait chaud au cœur, c'est sûr. On est fiers de lui comme on l'a toujours été», a-t-elle dit.

Sur les réseaux sociaux, des centaines de messages ont été laissés. Plusieurs organisations sportives ont également fait des publications en son honneur, dont les Cataractes de Shawinigan, qui l'avaient sélectionné au repêchage il y a quelques années.

«Notre grande famille a été secouée d'apprendre le décès d'Émile Gagné, un joueur de la Mauricie que nous avions repêché en 2019. C'est tout le milieu du hockey en Mauricie qui est en deuil», a écrit l'organisation.

TVA NOUVELLES

Il a également été décrit comme un véritable passionné de hockey. Mme Désilets ajoute d'ailleurs qu'il jouait à tout moment. «Émile, il arrivait un soir, et on ne savait pas où il s'en retournait, mais il s'en retournait quelque part pratiquer ou jouer, ça c'est sûr.»

Le numéro 22 des Prédateurs restera malgré tout sur la glace toute la saison. Les membres de l’équipe de Joliette comptent porter son numéro fièrement sur leur casque, en son honneur.

Toutes les organisations pour lesquelles Émile Gagné a joué ont également transmis leurs plus sincères condoléances à la famille dans ce moment des plus difficiles. De nombreux joueurs et entraîneurs se présenteront aux funérailles pour dire un dernier au revoir à leur ancien coéquipier.

TVA NOUVELLES

Pour aider la famille du jeune joueur à traverser cette période difficile, une campagne GoFundMe a été lancée. L'initiative vise à couvrir les dépenses imprévues et à honorer la mémoire d'Émile Gagné.