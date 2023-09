Des chalets avec une certification «télétravail»

Les tours à bureaux du centre-ville de Montréal se vident au fur et à mesure que les gens se tournent vers le télétravail. Cette situation ouvre toutefois la porte à un nouveau marché en région.

C’est l’apparition de ce phénomène qui a poussé deux entrepreneurs, Jean-Philippe Blais et Julie Houde, à créer la plateforme «Partout chez nous», qui offre son expertise afin de fournir une certification «télétravail» à un chalet ou une résidence de campagne.

Celle-ci se voit attribuée en fonction de la capacité du logement à offrir tout ce dont un télétravailleur a besoin.

«Jean-Philippe et moi, on loue aussi des chalets. On a expérimenté ça beaucoup et on trouvait ça difficile de faire la recherche et quand ont arrivait à l’hébergement, souvent l’Internet n’était pas à la hauteur, on n’avait pas de place pour travailler, on n’avait pas de points de repère», a raconté Julie Houde, en entrevue à LCN.

La plateforme guide aussi les travailleurs vers des résidences de tourismes qu’ils peuvent louer pour faire leur boulot près de la nature, tout en les rassurant qu’ils n’auront pas de problème avec leur connexion Internet, par exemple.

«Une connexion WiFi, ce n’est pas nécessairement pour un lieu de travail. Si vous êtes dix sur les lieux ou deux, on vient un peu quantifier le nombre de personnes qui peuvent être en vidéoconférence sur les lieux», mentionne Jean-Philippe Blais.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.