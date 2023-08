EN IMAGES | Le plus haut toboggan aquatique est présentement en construction

Une petite ville du Wisconsin met tout en place pour mériter son statut de «la capitale mondiale des parcs aquatiques».

Une nouvelle glissade est présentement en construction dans le Wisconsin Dells, connu pour son incroyable concentration de parcs aquatiques intérieurs et extérieurs (plus de 20), dont l'Arche de Noé et le Kalahari Resort.

La région située à environ une heure de Madison compte, au total, plus de 200 toboggans aquatiques, selon la radio publique du Wisconsin.

Aujourd'hui, le parc aquatique Mt Olympus cherche à atteindre un nouveau record, celui du plus haut toboggan aquatique des États-Unis.

Selon un aperçu publié sur le site Web du parc, The Rise of Icarus, la pièce maîtresse d'un projet d'agrandissement de 8 millions de dollars, se situera à 145 pieds lors de son ouverture à l’été 2024.

Des images du toboggan aquatique montrent une grande colonne entourée de tubes de couleur arc-en-ciel.

Le mont Olympe abrite également le seul toboggan aquatique rotatif du pays, Medusa's Slidewheel, qui a ouvert en 2022.

Il ‘agit d’un croisement entre un toboggan et une grande roue, comportant un enchevêtrement complexe de tubes sur un axe horizontal, l'attraction atteint des vitesses allant jusqu'à 40 km/h, selon le parc aquatique.

Présentement, les toboggans aquatiques les plus hauts du pays se trouvent à American Dream au New Jersey, selon la base de données Water Slide.