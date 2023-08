Fléau de nature sexuelle: les cas de sextorsion inquiètent à Gatineau

Au moment où plusieurs jeunes font leur retour à l’école, mieux vaut les sensibiliser aux risques liés à la sextorsion. Les cas ont pratiquement triplé dans la grande ville de Montréal cette année, mais à Gatineau les données ne laissent rien présager de bon.

C’est un autre fléau de nature sexuelle qui est dans la mire du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG). À titre d’exemple, en 2022, un total de 58 dossiers liés à la sextorsion ont été traités par le SPVG.

Depuis le début de 2023, 50 cas ont déjà été signalés en l’espace de sept mois seulement. C’est pourquoi les autorités relancent un appel à la vigilance, question de sensibiliser les jeunes et leurs parents à ce type de fraude dévastatrice, particulièrement pour la santé mentale.

«C’est normal que les victimes aient honte de ce qui vient de se passer, laisse entendre Patrick Kenney, porte-parole du SPVG. D’abord et avant tout elles doivent se dire que ces gens-là sont des manipulateurs professionnels, puis ils vont tout faire pour leur soutirer des sous.»

L’intelligence artificielle permet aux gens mal intentionnés d’arriver à leurs fins plus facilement. C’est une technologie qui comporte ses avantages, mais aussi ses inconvénients lorsqu’il est question de fraude et de chantage. D’autant plus qu’il est difficile d’épingler les fraudeurs, qui proviennent généralement de l’étranger.

«Les malfaisants ont accès à ces échantillons de voix, d’images, de vidéos pour être en mesure de bâtir quand même des avatars ou des fausses identités qui leur servent à accomplir des fraudes», conclut Steve Waterhouse, expert en sécurité informatique.