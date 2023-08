Gilles Lehouillier émet de sérieux doutes quant à la réalisation du tramway

Gilles Lehouillier a émis de sérieux doutes quant à la réalisation du tramway de Québec en laissant entendre que ce mégaprojet pourrait connaître le même sort que celui du troisième lien routier à cause de l’explosion des coûts présumée.

C’est ce que le maire de Lévis a suggéré, jeudi en fin de matinée, en impromptu de presse.

«Actuellement, on a empilé les projets un par-dessus l’autre. Et là, on est en train de se rendre compte qu’on ne peut pas y arriver. Et même avec le tramway, si les coûts doublent, on est pognés avec la même dynamique que le tunnel [du troisième lien]. Si le coût du tramway est rendu aussi cher que le tunnel, on est dans le trouble», a-t-il d’abord affirmé.

D’après lui, «si jamais les coûts du tramway devaient passer du simple au double, la population va avoir le droit de poser des questions, là. Je m’excuse, mais c’est les contribuables de partout – pas juste de Québec – qui paient [...] Je suis pour le tramway, mais ce n’est pas l’engagement qu’a pris le gouvernement de la CAQ».

Invité à clarifier ses propos, ce dernier a ajouté ceci: « Qu’est-ce qu’on nous a donné comme motif pour [abandonner] le lien autoroutier? Ça va être trop cher. À combien est rendu le tramway, d’après vous? Pourquoi ça ne sort pas, les chiffres? Il y a de grosses chances qu’on soit au double».

Revoir les choses

Faut-il donc que le gouvernement du Québec «tire la plogue» sur le tramway? «On n’est pas contre le tramway, a réitéré le maire de Lévis. Je pense qu’avec les sondages qui démontrent l’insatisfaction assez générale des populations de Québec et de Lévis par rapport aux moyens proposés, on devrait à tout le moins entreprendre une réflexion.»

De façon plus générale, Gilles Lehouillier estime que «les projets qu’on réalise, c’est pas les projets que la population voulait en bout de piste [...] Le moment est peut-être venu d’entreprendre une réflexion globale et de revoir les choses en toute transparence et de s’entendre sur un type de mobilité qui va vraiment permettre de préparer l’avenir».

Au cours des derniers jours, la Ville de Québec n’a pas exclu de construire elle-même le tramway si elle n’arrive pas à s’entendre avec les consortiums qui doivent normalement réaliser le volet «infrastructures» de ce projet.