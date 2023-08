Il y aurait plus de résidents temporaires que ce que laissent entendre les données officielles

Un rapport produit par CIBC Capital Markets avance que les données officielles de Statistiques Canada sous-estimeraient le nombre de résidents non permanents présents au pays, ce qui aurait pour effet de fausser les chiffres sur lesquels se basent les instances provinciales et municipales pour lutter contre la pénurie de logements.

Le document produit par l’institut bancaire indique que Statistiques Canada prend en compte que les résidents temporaires qui restent au pays pendant 30 jours quittent après ce délai alors que selon l’auteur de l’étude, entre 60 et 70% d’entre eux feraient une demande pour prolonger leur séjour.

Selon l’économiste et stratège en chef de la Banque Nationale, Stéfane Marion, les mises en chantier et la croissance de la population totale actuelle sont les facteurs à surveiller en ce qui a trait à la pénurie de logements.

«Moi ce qui m’importe le plus c’est la croissance de la population par rapport aux mises en chantier, ce sont deux flux, dit-il. L’inflation, ce n’est pas un niveau, c’est une croissance des prix. Tout ça s’explique présentement [...] surtout par le prix des maisons est tributaire de la croissance de la population en 2023 et non pas du niveau de la population en 2021, même si on la recalibre.»

À la suite de la parution de ce rapport, Statistique Canada indique qu’elle maintient ses chiffres, mais admet devoir revoir sa méthodologie en raison de ce délai de 30 jours qui ne serait pas adéquat.

Un ajustement sera fait dès le mois prochain.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus