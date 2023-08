Insécurité alimentaire: un projet de cuisine communautaire à Québec en pause forcée

Alors que l’insécurité alimentaire touche plus d’un enfant sur cinq au Québec, un projet de cuisine communautaire de l’organisme Le Pignon bleu ne peut aller de l’avant, faute de financement de la part du gouvernement.

Le projet avait été entamé il y a plus de 2 ansdans le but de nourrir les enfants de la région de Québec avec un budget de 3 M$ pour débuter les travaux, mais depuis près d'un an, tout est arrêté, car les 2 millions de dollars demandés au gouvernement fédéral se font attendre.

Le local grand comme un gymnase est donc pratiquement vide alors que des matériaux de construction et des équipements flambants neufs sont inutilisés.

«On ne veut pas lancer la pierre, indique le responsable de la campagne de financement du Pignon bleu, Alain Rioux. On a reçu beaucoup d'aide. Jean-Yves Duclos nous a amenés sur le bon programme. Malheureusement, c'est qu'on est en attente de la réponse.»

Le pignon bleu fournit repas et collations à près de 10 000 enfants de 19 milieux scolaires.

Cette année, la directrice a même dû refuser des demandes d'aide provenant de 8 écoles, car la demande n'a jamais été aussi forte.

«On a de plus en plus de jeunes qui vont à l'école sans avoir déjeuné, ils n'ont pas de lunch, affirme la directrice générale, Roseline Roussel. Ce sont les écoles qui préparent les lunchs, on voit aussi des copains qui se volent entre eux.»

«Ce sont des situations qu'on ne voudrait plus voir dans la région, ajoute-t-elle. On espère avoir des nouvelles le plus tôt possible.»

La vaste cuisine communautaire, située dans le quartier Saint-Roch, pourrait nourrir jusqu'à 25 000 enfants d'ici 5 ans, une situation que Mme Roussel qualifie de «crève-coeur».

«On a l'expertise et les connaissances, mais il nous manque seulement un lieu de production pour pouvoir fournir la quantité de collations demandées», dit-elle.

Au cabinet de Jean-Yves Duclos, on assure que le ministre «travaille de près avec le Pignon bleu pour que leur projet intègre le programme fédéral le plus rapidement possible et on a bon espoir que l'organisme recevra les fonds nécessaires pour finaliser la construction»

Le chantier reprendra dès que les fonds seront disponibles.

- Avec la collaboration d’Édith Hammond