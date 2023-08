[PHOTOS] La «grosse leçon de courage» d’une miraculée d'un accident de la route

La survivante d’un grave accident de la route lui ayant causé des brûlures sur 80% de son corps en plus d’entraîner 34 opérations et une amputation continue de mordre dans la vie et partage son histoire de résilience pour insuffler une dose de courage à ceux qui devront traverser pareil chemin de croix.

Le 23 juillet 2022, Roxanne Marcotte circulait sur le rang Saint-Georges, à Saint-Basile, dans Portneuf, quand elle a perdu le contrôle de son véhicule et embouti violemment un poteau électrique. Lors de l’impact, des câbles sous tensions se sont affaissés et ont mis le feu à sa voiture.

Elle s’est extirpée in extremis de son auto. Immobile et couchée à «deux ou trois pieds» de son auto en flammes, avec deux vertèbres cervicales fracturées, elle a attendu qu’un résident du coin la voie et l’éloigne de la carcasse du véhicule.

Photo fournie par Roxanne Marcotte

Elle n’était pas tirée d’affaire pour autant. Hospitalisée durant près de dix mois, elle a subi 34 opérations, dont 30 greffes de peau, en plus d’être amputée d’une partie de sa jambe droite. «Et j’ai eu mon lot de complications!» lance la pétillante jeune femme de 28 ans, après avoir dressé la longue liste des séquelles de son accident.

Photo fournie par Roxanne Marcotte

Puisqu’elle a été alitée durant des mois, ses muscles «ont fondu» et ses «articulations étaient toutes ankylosées».

Muette et paralysée à son réveil

Roxanne Marcotte a finalement quitté l’hôpital 297 jours après y avoir été admise.

Photo fournie par Roxanne Marcotte

Elle fait désormais l’aller-retour quotidiennement entre Portneuf et l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) afin d’y poursuivre sa réadaptation. «J’ai réappris à manger, à marcher et à me tenir debout», ajoute-t-elle.

Son père, Guy Marcotte, l’accompagne chaque fois. Les parents de la jeune femme ont d’ailleurs emménagé chez elle afin de l’aider dans son quotidien. Un sacrifice qu’elle apprécie au plus haut point et qui «facilite grandement le quotidien».

«C’est une grosse leçon de courage qu’elle nous donne», réagit le paternel, en jetant un regard vers sa fille.

C’était d’ailleurs l’essence du message que Roxanne tenait à livrer. Celui de ne pas baisser les bras devant les épreuves, aussi dures puissent-elles être.

«Quand il nous arrive une épreuve difficile, il faut aller vers l’avant. Toujours garder la tête haute et un esprit positif. Au final, peut-être que ton chemin jusqu’à ta guérison, ton rétablissement va être plus difficile même si tu as une superbe attitude, mais le résultat final est là.»

Piloter son kart à nouveau

Cette mordue de karting et de moto pensait vendre ses véhicules avant son accident puisqu’elle manquait de temps pour en faire. Son accident a changé cette décision. «J’ai envie de refaire du karting, de la danse, de la moto. Je pensais arrêter, mais maintenant, je me dis que ce n’est pas l’accident qui va m’avoir fait arrêter le karting et la moto. Je veux reprendre le kart et la moto juste pour me prouver que je suis capable d’en faire.»

Elle piaffe d’impatience de retrouver sa vie d’avant. La vie où elle «était occupée du lever jusqu’au coucher».

«Je sais que je vais la retrouver, ma vie d’avant. Ça va juste être un bout un petit peu plus difficile où tout est sur pause», dit-elle avec philosophie.

«Mon degré d’énergie, ça m’aide dans ma réadaptation. C’est long, mais ça avance vite. [...] C’est peut-être bizarre, dit de même, mais j’ai hâte de retourner travailler», rigole Roxanne, qui travaillait comme assistante technique dans une pharmacie et aussi comme chorégraphe.

Rien ne va l’arrêter

Roxanne Marcotte voit désormais la vie d’un autre œil. Elle a compris qu’il ne faut pas attendre au lendemain pour vivre ses rêves.

«Maintenant, je vis en me disant qu’il n’y a plus rien qui va m’arrêter. Si j’ai envie de faire quelque chose, ça va se faire. [...] Et je ne m’empêcherai pas de voyager.»

Elle a aussi tiré une leçon concernant la conduite automobile, puisque la vitesse et les mauvaises conditions de la chaussée auraient joué un rôle dans le triste événement.

«Je me suis toujours sentie en contrôle derrière le volant, même à haute vitesse, mais j’ai appris à mes dépens que sur la route, il y a plein de choses ou de facteurs qui peuvent nous faire perdre le contrôle. Je l’ai vécu et mes proches aussi. J’ai des gens dans mon entourage qui me disent qu’ils sont beaucoup plus prudents en voiture depuis mon accident», dit-elle, sagement.