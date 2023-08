La CAQ s’inspire de l’Union nationale et de Jean Charest, selon PSPP

La CAQ s’inspire et de l’Union nationale et de Jean Charest en encourageant les électeurs de Jean-Talon à demeurer du côté du gouvernement et en utilisant la souveraineté pour faire peur, selon le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

« Elle a déjà commencé à le faire (peur aux électeurs avec la souveraineté). Mon collègue Pascal Bérubé me rappelait comment Jean Charest opérait... Il y a beaucoup de points similaires », a observé M. St-Pierre Plamondon, en répondant aux questions des journalistes, lors de l’ouverture du caucus présessionnel du Parti québécois, à l’Université Laval.

PHOTO MARC-ANDRÉ GAGNON / LE JOURNAL DE QUÉBEC

Alors que le PQ talonne la CAQ à Québec dans les intentions de vote, François Legault a déclaré, mardi, lors de l’annonce officielle de la candidature de Marie-Anik Shoiry, que « le sujet cet automne, ça ne sera pas la souveraineté du Québec. Ça sera le coût de la vie ».

« Gardons Jean-Talon au gouvernement! Votons pour Marie-Anik Shoiry », a plus tard scandé le chef caquiste, sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’une formule qui « ressemble étrangement à des slogans utilisés par l’Union nationale à la fin des années 50 », a noté M. St-Pierre Plamondon.

Le chef péquiste a fait un autre parallèle entre le traitement réservé par le gouvernement à l’expert en énergie Pierre-Olivier Pineau, qui a quitté un comité consultatif sur les changements climatiques, et la façon dont la CAQ a traité le candidat péquiste Pascal Paradis.

« Vous voyez le modus operandi? Quelqu’un qui critique le gouvernement [...], qu’est-ce qu’on lui fait? On lui attache quelque chose qui mine sa crédibilité. Là, on a voulu faire croire qu’il y avait un conflit d’intérêt. C’est faux », déplore M. St-Pierre Plamondon.

Parler de souveraineté

Pour ce qui est de la souveraineté, « il faut en parler », croit le chef du Parti québécois. Ce qui n’empêche pas de débattre des autres enjeux qui préoccupent les Québécois, comme « l’explosion du coût de la vie », « l’adaptation aux changements climatiques », le « déclin du français » et « la crise dans les services publics qui s’en vient en éducation », a-t-il énuméré.

« Il faut être le plus assumé, le plus transparent (possible). Je suis un indépendantiste et je pense que plusieurs des enjeux doivent être vus à la lumière de ce que le fédéral fait ou ne fait pas », a dit M. St-Pierre Plamondon.

Il entend d’ailleurs dévoiler, cet automne, le budget de l’an un d’un Québec souverain. Sa présentation devait avoir lieu au début septembre, mais il faudra finalement attendre jusqu'au 23 octobre, puisque le Parti québécois souhaite concentrer toutes ses énergies sur l'élection partielle, a-t-on expliqué à notre Bureau parlementaire.

Caucus présessionnel du PQ: @PaulPlamondon promet de dévoiler le

budget de l'an un d'un Québec souverain cet automne, possiblement avant l'élection du 2 octobre. La date sera précisée d'ici 24h. #assnat #JDQ #polqc https://t.co/SAdxb7Y0tf pic.twitter.com/nUiUN1ipOO — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) August 31, 2023

Selon M. St-Pierre Plamondon, l’élection d’un quatrième député péquiste ferait aussi « avancer indépendance, le Parti québécois et la démocratie ».

« Parce qu’à 90 députés, c’est un gouvernement qu’on pourrait qualifier de confortable, qui n’est pas trop pressé sur la reddition de comptes, pas trop pressé de tenir ses engagements », a-t-il souligné.