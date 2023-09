Le centre-ville de Lévis ralenti par plusieurs chantiers

Les pelles mécaniques et la machinerie lourde font partie du décor du boulevard Guillaume-Couture à Lévis depuis les dernières semaines. Ces travaux routiers dérangent certains automobilistes et commerçants.

Deux chantiers d'importance sont en cours au centre-ville de Lévis à l'intersection de la route du Président-Kennedy et dans le secteur de Saint-Romuald, près des ponts.

Ces travaux visent à améliorer le transport collectif et actif, notamment par l'aménagement de voies réservées au transport en commun et de pistes cyclables. Combinés au chantier d'élargissement de l'autoroute 20 en cours, tous ces travaux compliquent la circulation sur l'axe est-ouest.

Certains commerçants disent toutefois vivre avec les conséquences des travaux. Copropriétaire du restaurant St-Hubert sur la route du Président-Kennedy, Pierre Martin a remarqué une baisse de son achalandage.

«Ça parait. C’est 15 à 20% de la clientèle de moins, spécialement dans la salle à manger et au comptoir pour emporter», explique-t-il.

Pour, Alexandre Fallu, conseiller de l'opposition à l'hôtel de ville de Lévis, la coordination des travaux est déficiente.

«Trois en même temps, on voit qu’il y a peut-être un manque de communication entre les différents paliers gouvernementaux. Le gouvernement du Québec s’occupe de l’autoroute, mais en même temps la Ville s’occupe de ça ici, avec le boulevard Guillaume-Couture, donc pour nous, il faut une coordination plus claire et plus précise», soutient M. Fallu.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, défend quant à lui la planification et l'objectif des travaux.

«S’il y a une artère où il y a eu de la planification, c’est bien celle-là. C’est sûr que les travaux causent certains désagréments, mais il n’y a pas un commerce dont l’entrée est bloquée», affirme le maire de Lévis.

Les deux chantiers en cours sur Guillaume-Couture se termineront en 2025. Une deuxième phase de travaux se mettra alors en branle entre Alphonse-Desjardins et Saint-Omer jusqu'en 2027. Sur l'autoroute 20, l'échéancier est prévu pour 2028.