Le mois de septembre sera-t-il plus beau que l’été?

Après deux mois d’été assombris par la pluie, le mois de septembre va démarrer en force avec sept jours de beau temps consécutifs et une vague de chaleur, un phénomène qui n’est pas du jamais-vu pour ce mois de rentrée scolaire.

«Aucune précipitation significative n’est prévue sur le sud du Québec pour la prochaine semaine», a confirmé jeudi Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada. «Ça va faire du bien parce que le mois de juillet a été très arrosé.»

Un front chaud traversera cette région de la province samedi et dimanche, pouvant entraîner quelques nuages dans un ciel relativement bleu. Ce phénomène météorologique mettra toutefois la table pour une vague de chaleur en début de semaine prochaine.

«On va très probablement dépasser les 30 degrés partout au Québec dès mardi. Il y a juste l’Est-du-Québec qui n’aura pas des températures aussi élevées», a résumé le météorologue en entrevue avec l’Agence QMI.

Les secteurs du Témiscamingue, de l’Outaouais, des Laurentides, du Grand Montréal, de l’Estrie et jusqu’à Québec seront les plus affectés par les fortes chaleurs.

Du déjà-vu

«En septembre, on va avoir plus d’une semaine sans précipitations, c’est loin d’être du jamais vu, même que c’est relativement fréquent», a rappelé M. Bégin.

À Montréal, la dernière canicule enregistrée en septembre remonte du 24 au 27 septembre 2017.

«On peut voir que là, notre vague de chaleur, ce serait entre le 3 et le 6 septembre», a-t-il expliqué. «C’est beaucoup moins impressionnant qu’à la fin du mois.»

Sans oublier le phénomène de l’été indien déjà chanté par Joe Dassin, qui se déroule généralement à la fin du mois jusqu’au début d’octobre.

«Quand on a des systèmes qui passent plus au nord de nos régions, ça donne des poussées d’air doux et des périodes de beau temps qui donnent peu ou pas de précipitations pendant plus d’une semaine ou 10 jours, on voit ça très régulièrement», a mentionné le météorologue.

L’été est donc très loin d’être fini au Québec.