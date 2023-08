Les fans de Michael Jackson ont « perdu la tête », selon Paris Jackson, la fille du roi de la Pop.

La musicienne et mannequin de 25 ans a rendu un hommage vidéo à son père à l'occasion de ce qui aurait été son 65e anniversaire. Contrainte et forcée, comme elle l’explique.

« Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon père, a déclaré Paris Jackson. Et de son vivant, il détestait que l'on dise que c’était son anniversaire, qu'on lui souhaite un "Joyeux anniversaire", qu'on le fête - rien de tout cela. En fait, il ne voulait même pas que nous sachions quand était son anniversaire, parce qu'il ne voulait pas que nous organisions une fête, ou quoi que ce soit de ce genre. »

Or, explique la jeune femme, aujourd’hui, tout le monde doit se plier aux règles non écrites de la célébration publique sur les réseaux sociaux.

« Les réseaux sociaux sont apparemment la façon dont les gens expriment leur amour et leur affection de nos jours, et si vous ne souhaitez pas un Joyeux anniversaire à quelqu'un via les réseaux sociaux, cela signifie apparemment que vous ne l'aimez pas, que vous ne vous souciez pas de lui », regrette la fille de l’auteur de Bad.

Publier ou mourir ? Les choses vont même très loin, jusqu’aux menaces lorsqu’elle ne célèbre pas l'anniversaire de son père publiquement sur les réseaux sociaux. Ils « me disent de me suicider », assure-t-elle. Les fans « perdent la tête », insiste l’interprète de Let Down.

« Ils me disent en gros que je n'aime pas mon propre père, en se basant sur ce que je poste sur Instagram - alors je vous ai fait une petite vidéo et j'espère que vous l'apprécierez », a-t-elle déclaré avec ironie.

Paris Jackson a en effet publié une vidéo d'elle sur scène lors de son concert au Colorado du 29 août. « C'est aussi l'anniversaire de mon père, dit-elle au public. Il aurait eu 65 ans aujourd'hui, et il a mis 50 ans de sang, de sueur, de larmes, d'amour et de passion à faire ce qu'il a fait, pour que je puisse me tenir sur scène devant vous et crier dans un micro... Je lui dois donc tout. »

Dans une troisième vidéo, Paris Jackson a invité les fans de son père à mettre la main au porte-monnaie en faisant des dons en son honneur pour des causes qui lui tenaient à cœur, comme le changement climatique et les droits des animaux.