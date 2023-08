Manque inquiétant de psychologues au tribunal de la famille

Avoir accès à un psychologue dans le réseau public s’avère difficile et cette pénurie a aussi un impact au Tribunal de la famille, où certains couples attendent un rapport d'expertise pour la garde de leurs enfants qui prend du temps à arriver en raison du manque de psychologues.

Imaginez devoir attendre des années avant de réussir à avoir une entente sur la garde de vos enfants lorsqu'une expertise psychosociale est requise. C’est ce que vivent de plus en plus de familles en raison de ce bris de service.

«J'ai un seul dossier qui est en attente d'expertise en matière familiale, mais ça va faire pratiquement un an qu'il est en attente et on ne sait pas comment et à qui il est attribué. Quand je demande à mon client est-ce que le processus d'expertise est commencé, il me répond que personne ne l'a contacté»,a raconté Me Patrice Gobeil, avocat spécialisé en matière de droit de la famille.

L'accessibilité à un expert en la matière se fait de plus en plus rare depuis un an.

«Ce qu'on vit actuellement, c'est un peu un trou de service en matière d'expertise psychosociale. Les délais ont allongé et la plupart du temps, les dossiers d'expertise psychosociale qu'on a, actuellement on ne sait pas à quels professionnels ils sont déférés et on ne sait même pas s'ils sont attribués ou non», a expliqué Me Gobeil.

Problème persistant

Le président de l’Association des psychologues du Québec, Gaëtan Roussy, a mentionné qu’il n’y a pas que les conditions de travail qui repoussent certains psychologues à offrir des évaluations psychosociales dans le secteur public.

«Ce qui est arrivé souvent, c'est que lorsque des psychologues se prêtaient à une évaluation psycholégale et que leur conclusion ne faisait pas l'affaire d'une des deux parties, il y avait souvent une plainte tactique et vexatoire qui était portée contre le psychologue pour discréditer le rapport qui n'était pas favorable à l'une des deux parties. Ça a contribué au fil des ans à ce qu'il y ait moins de psychologues qui se sont intéressés à s'impliquer dans les évaluations psycholégales de garde d'enfants», dit-il.

Le nombre de dossiers qui requiert une évaluation psychosociale est plutôt rare, dans moins de 5% des cas.

«C'est un pourcentage restreint, mais c'est un pourcentage ou le rapport d'expertise a toute son importance», a soutenu Me Gobeil.

Et les solutions pour contourner ce problème sont peu nombreuses.

«Il faut se servir d'autres outils pour aller chercher des ordonnances intérimaires pour savoir comment les parents vont être en situation de garde ou d'accès à leurs enfants», a poursuivi l’avocat spécialisé en matière de droits de la famille.

Idem au privé

Rares sont les parents qui peuvent se permettre d’avoir recours aux services d’un spécialiste en la matière dans le secteur privé.

Ceux qui peuvent se le permettre doivent investir un montant faramineux qui peut facilement s'élever dans les cinq chiffres. Sans compter que cette expertise au privé se fait aussi de plus en plus rare dans la région.

«Il faut envisager de les faire faire par des intervenants et psychologues qui sont à l'extérieur de la région. Il faut aller à Québec et parfois dans des situations plus complexes à Montréal alors qu'on avait un service en région», a déploré Me Gobeil.

Le président de l’Association des psychologues du Québec a soutenu que des investissements massifs en santé mentale sont nécessaires pour faire changer les choses.

«Et investir de l'argent vraiment neuf là-dedans. Pas de l'argent qui a été coupé précédemment en santé mentale pour réinvestir. Il faut prévenir davantage, il faut traiter davantage les problèmes en santé mentale avant qu'ils dégénèrent et que ça devienne des crises», a-t-il indiqué.