Nick Carter fait face à un troisième procès pour agression sexuelle

Nick Carter a été accusé d'agression sexuelle par une troisième femme.

Le chanteur des Backstreet Boys a été accusé d'agression sexuelle par une femme anonyme qui a affirmé avoir été agressée par Carter alors qu'elle avait 15 ans et lui 23.



L'accusatrice, qui s'est identifiée par les initiales A.R., a déposé une plainte lundi à Las Vegas. Dans la plainte, A.R. affirme avoir été agressée sexuellement par le musicien à plusieurs reprises en 2003.



Elle a également allégué que Carter, 43 ans, «avait sciemment fourni de l'alcool et des drogues» au moment des actes présumés «malgré ses refus répétés et ses demandes d'arrêt». De plus, A.R. a affirmé que l'artiste lui avait transmis une infection sexuellement transmissible de la famille des virus du papillome humain (VPH) et provoqué «une grave détresse émotionnelle, une angoisse physique, des problèmes d'intimité et d'autres traumatismes complexes».

A.R. réclame 15 000$ de dommages et intérêts.

«Les impacts des abus sexuels de Carter sont incessants, causant au plaignant une grave détresse émotionnelle, une angoisse physique, des problèmes d'intimité et d'autres traumatismes complexes», indiqueraient les documents juridiques obtenus par le Us Weekly.



Il a également été affirmé que la mère d'A.R. avait signalé les agressions aux forces de l'ordre de Pennsylvanie, mais le chanteur n'a jamais été inculpé.



Le chanteur de I Want It That Way a nié ces allégations, son avocat, Dale Hayes Jr., les qualifiant de «ridicules» et de «malveillantes» dans une déclaration au Los Angeles Times.



L'interprète fait déjà face à deux autres poursuites judiciaires de la part de Shannon «Shay» Ruth et de la chanteuse Melissa Schuman.