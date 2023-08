Outaouais: une quadragénaire de Shawville manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) sollicite l’aide du public afin de retrouver une femme de 42 ans qui est portée disparue à Shawville, dans la MRC de Pontiac, en Outaouais.

Brigitte Sabourin a été aperçue pour la dernière fois mercredi vers 18 h 30, près de la rue Argue, mais elle n’a plus donné signe de vie depuis.

La quadragénaire mesure 1,63 m, pèse 86 kg et a les yeux bleus et les cheveux bruns, selon la description faite par la SQ qui dit avoir «des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité».

Toute personne qui détiendrait des informations pouvant permettre de localiser Mme Sabourin peut appeler la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264, a-t-on ajouté.