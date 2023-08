Potentiellement dangereuses: une vingtaine de boissons énergisantes rappelées

Plus d’une vingtaine de marques de boissons énergisantes font l’objet d’un rappel par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), en raison de leur teneur en caféine et de problèmes d'étiquetage qui peuvent potentiellement présenter des risques pour la santé.

La teneur en caféine et les exigences en matière d'étiquetage seraient ainsi non-conformes, a affirmé l’ACIA sur son site internet.

«Des niveaux élevés de caféine peuvent avoir des effets néfastes sur la santé des enfants et des personnes enceintes, qui allaitent et celles qui sont sensibles à la caféine. Faire de l'exercice tout en consommant de la caféine peut entraîner des effets indésirables sur la santé», peut-on notamment lire.

Des boissons énergisantes avaient déjà été rappelées en juillet dernier, avant que la liste ne soit élargie plusieurs fois au cours du mois d’août. Les produits visés «ne doivent pas être consommés, utilisés, vendus, servis ou distribués», a souligné l’ACIA.

Parmi les marques qui font l’objet d’un rappel, on retrouve 3D Alphaland, 5 Hour, Celsius, GFuel, Prime, Sting, Bang, C4, Cocaïne, Fast Twitch, Ghost, Tyse Fuel, Alani Nu, Raze Energy, Monster, Dragonball Z, InuYasha, Liquid Rage, Shakura.

Les marques Bob Ross, Mega Pachi, My Hero Academia, Sonic the Hedgehog, Toxic Rick, Zoa et Mtn Dew Energy font aussi partie de la liste.

L’ACIA a également précisé que certains des effets secondaires de la consommation excessive de caféine peuvent comprendre de l'insomnie, de l'irritabilité, des maux de tête et de la nervosité.