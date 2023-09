Prof non binaire: «Mx, c’est juste une formule de politesse»

L’enseignante de Richelieu qui souhaite se faire appeler Mx plutôt que «monsieur» ou «madame» n’a rien de surprenant ni «d’extraordinaire» pour la professeure titulaire à l’école de travail social de l’Université de Montréal, Annie Pullen Sansfaçon.

Elle explique en entrevue à l’émission «Le Bilan» que l’utilisation «Mx» ou «Mix» est, à son avis, simplement une question de respect.

«Madame ou monsieur, ça ne cause pas de débat et «Mix», c’est pour représenter les personnes plus non binaires donc c’est juste une formule de politesse, dit-elle. Les gens sont peut-être moins habitués à ça, mais c’est une façon en fait juste de respecter la personne devant nous.»

«Le pronom iel, qui peut être rattaché à Mix, est rentré dans le dictionnaire Robert en 2021 donc c’est un changement sociétal qu’on est en train de voir, ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire», continue Mme Pullen Sansfaçon.

Selon la professeure titulaire, le sujet des identités de genre est là pour rester dans l’espace public.

«L’identité de genre différente, que ce soit non binaire ou que ce soit des personnes trans, ça a toujours existé à travers les époques, à travers les cultures on a des évidences de ça donc ce n’est pas une mode», affirme-t-elle.

«Ce qu’on voit c’est que plus on a de jeunes qui en parlent, plus on a d’autres jeunes qui trouvent en fait une réponse à leur questionnement et qui sont capables de mettre des mots sur ce qu’ils vivent, donc c’est pour ça peut-être qu’on peut voir une augmentation de jeunes qui vont peut-être s’affirmer autrement que pas le sexe assigné à la naissance», ajoute-t-elle.

La sexologue Laurence Desjardins, qui était également invitée au «Bilan», avance que le tollé qu’a soulevé la demande de l’enseignante de Richelieu serait davantage dû aux idées préconçues des parents plutôt qu’au fait que cela concerne des enfants.

«Souvent dans la question ce n’est pas tant comment on en parle à l’enfant, c’est l’adulte qui lui a des préconçus et ses idées, mentionne-t-elle. L’enfant, lui, risque de poser la question naïvement, ouvertement, on va lui répondre, et l’enfant va dire «OK, d’accord» et va l’intégrer simplement.»

«On a besoin de faire plus d’éducation sur la question, de normaliser ça et de montrer qu’en fait ce n’est pas dangereux, continue-t-elle. Ça va avoir des bénéfices énormes sur la société. Si vous êtes sécure dans votre genre ou votre identité, c’est correct, ça ne vous concerne pas. La parole elle va tomber dans l’oreille de quelqu’un que ça concerne et que ça va peut-être le sauver, et ça, ce n’est pas ça l’objectif de la vie humaine?»

