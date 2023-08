Québec octroie 1000 MW d’électricité à 11 projets

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, utilise ses nouveaux pouvoirs pour sélectionner des projets industriels de plus de 5 MW.

• À lire aussi: SNC-Lavalin étudie la centrale nucléaire Gentilly

• À lire aussi: Les faibles précipitations forcent Hydro à garder l’œil sur ses réservoirs

• À lire aussi: En matière d’énergie, nous manquons d’imagination

Sur 21 projets reçus au 31 mars 2023, équivalant à 2671 mégawatts (MW), 11 projets ont été acceptés, représentant 956 MW, tandis que 10 autres projets ont été écartés. La liste des entreprises ayant reçu une autorisation sera diffusée sur le site web du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) dans les prochaines semaines, annonce un communiqué publié aujourd’hui.

«Il est maintenant impératif d’utiliser stratégiquement notre énergie propre si nous voulons réussir notre transition énergétique, décarboner notre économie et créer de la richesse. Pour la première fois, notre gouvernement a sélectionné les projets de 5 MW et plus qui seront desservis par Hydro-Québec. Les projets ont été choisis en tenant compte des retombées économiques ainsi que des impacts sociaux et environnementaux, et sont conformes à notre ambition pour un Québec plus vert et plus prospère», a commenté le ministre Fitzgibbon.

Rappelons que le 15 février 2023, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi visant notamment à plafonner le taux d’indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d’Hydro-Québec et à accroître l’encadrement de l’obligation de distribuer de l’électricité.

Depuis l’adoption de cette loi, le gouvernement, en collaboration avec Hydro-Québec, sélectionne les projets de grande puissance, c’est-à-dire les projets de 5 MW et plus, alors qu’avant, la société d’État était dans l’obligation de desservir les projets requérant moins de 50 MW.