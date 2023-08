Selena Gomez accusée d’enfreindre les règles de la SAG-AFTRA sur la grève

Selon Variety, Selena Gomez aurait partagé une vidéo enfreignant les règles imposées par le syndicat des acteurs pendant la grève.

La star de 31 ans a visiblement tagué le compte officiel de sa série la série Only Murders in the Building sur une vidéo du tournage. Et d'ajouter en légende « Missing and wanting » (tu me manques et je te veux), alors que la troisième saison est diffusée sur Hulu depuis début août sans aucune promotion de la part des acteurs.

Le message a généré plus de 1,1 million de likes en 15 heures avant d'être retiré du profil de la chanteuse de Ice Cream.

La légende a conduit les internautes à supposer que la vidéo provenait du plateau de tournage de la série Hulu, ce qui constituerait une violation des règles de grève de la SAG-AFTRA interdisant aux membres de promouvoir leur travail par le biais d'interviews avec la presse ou de messages sur les médias sociaux. Certains de ses fans ont accusé Selena Gomez de s'en prendre à son travail, l'un d'entre eux qualifiant le message de « sourd au contexte » alors que la grève dure depuis mi-mai pour les scénaristes et juillet pour les acteurs.