Tunisie: 4 Tunisiens arrêtés pour avoir dévalisé des migrants en mer

La police tunisienne a arrêté quatre Tunisiens dont un pêcheur soupçonnés de piraterie maritime pour s'être emparés des moteurs et d'argent sur un bateau transportant des migrants tunisiens qui cherchaient à se rendre en Italie, a appris l'AFP jeudi de source judiciaire.

«Samedi dernier, quatre personnes ont été arrêtées par la Garde nationale à Téboulba, près de Monastir (est)» après la diffusion par une des victimes d'une vidéo sur le réseau TikTok montrant les pirates en train de voler le moteur, a précisé Farid Ben Jha, porte-parole du tribunal de Monastir.

Ont été saisis à leur domicile, un canot pneumatique, un moteur et une somme d'argent d'un montant non précisé, a ajouté M. Ben Jha. Ils sont accusés d'«association de malfaiteurs dans le but d'attaquer des personnes et des biens», selon lui.

De récentes enquêtes judiciaires en Italie ont montré, selon l'agence italienne Ansa, que des pêcheurs tunisiens se sont recyclés dans la piraterie, qui s'avère plus lucrative, en pillant les nombreuses embarcations qui quittent régulièrement le littoral tunisien.

Six «pêcheurs pirates» tunisiens, âgés de 30 à 52 ans, ont ainsi été arrêtés à la mi-août sur instruction du parquet d'Agrigente (sud de l'Italie) pour avoir attaqué un bateau transportant 49 migrants d'origine non précisée, selon Ansa.

Les «pêcheurs» partis de Monastir sont accusés d'avoir volé le moteur de l'embarcation et d'avoir contraints les migrants à leur remettre leur argent.

Fin juillet, une autre enquête avait été ouverte par le même tribunal, selon Ansa, contre quatre Tunisiens arrêtés pour avoir obligé des migrants à leur livrer leurs téléphones portables et leur argent en échange d'un remorquage vers l'île sicilienne de Lampedusa, où arrivent la majorité des migrants en provenance de Tunisie.

Près de 113 000 migrants ont débarqué clandestinement depuis le début de l'année en Italie, pour les deux tiers en provenance de Tunisie et le reste de Libye, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les départs de migrants subsahariens se sont accrus depuis le printemps et la montée d'un sentiment xénophobe après un discours en février du président Kais Saied dénonçant des «hordes» de clandestins venant, selon lui, en Tunisie pour en «changer la composition démographique».

Des milliers de Tunisiens ont aussi quitté clandestinement leur pays, enlisé dans une grave crise socio-économique et politique depuis que le président Saied s'est emparé des pleins pouvoirs en juillet 2021.