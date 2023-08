Un avion rempli de Québécois fait une sortie de piste à Cuba

Un avion de la compagnie Sunwing qui décollait de l’aéroport de Holguin à Cuba pour se rendre à Montréal a fait une sortie de piste mardi soir, provoquant de nombreux retards sur place, mais aussi de l’inquiétude pour les passagers concernés.

C’est le cas d’Isabelle Valentina, une Trifluvienne qui était dans l’appareil avec de nombreux Québécois, des enfants et des familles, lorsque l’incident s’est produit.

Tout se passait normalement au moment où le Boeing B737-800 se déplaçait sur la piste pour aller se positionner pour le décollage. Toutefois, Mme Valentina, qui vole régulièrement, a remarqué que l’appareil filait à une allure plus rapide que la normale sur la piste.

«L’avion roulait vite, un peu plus vite que d’habitude», raconte-t-elle à TVANouvelles.ca. Puis soudainement, l’appareil s’est immobilisé d’un coup.

«Il y a eu un arrêt brusque et les gens ont commencé à se questionner. Le personnel de l’aéroport est venu et a commencé à prendre des photos de l’avion», raconte la voyageuse. «On s’est dit... OK il y a vraiment un problème. C’est ma fille qui a remarqué qu’on était pris dans une espèce de nid-de-poule», ajoute la femme.

photo fournie par Isabelle Valentina

Sur des images obtenues par TVANouvelles.ca, il est possible de voir les roues de l’appareil qui ont défoncé la chaussée. Le travailleur qui filme la scène dit en espagnol: «Il [le pilote] n'a pas vu le feu rouge qui désigne la piste , c’est une journée sérieuse», peut-on l’entendre dire.

La Trifluvienne à bord, comme d’autres passagers, croit aussi avoir remarqué que l’avion avait dépassé les limites de la piste, «on voyait qu’on a dépassé les lumières rouges au sol».

photo fournie par Isabelle Valentina

«Fausse manœuvre?»

Peu avant d’évacuer l’appareil, le pilote a fait une annonce en expliquant qu’il y avait eu une fausse manœuvre, ajoute la Québécoise, «il a vraiment dit une fausse manœuvre», se remémore-t-elle.

Les passagers ont dû évacuer le Boeing, trois personnes à la fois, avec beaucoup de précautions, raconte la témoin des événements. Selon une chaîne d’informations locale à Cuba, 180 passagers se trouvaient à bord.

La dame déplore le fait que personne à l’aéroport n’était en mesure de leur expliquer la suite des choses, pendant près de trois heures après la sortie de piste.

photo: Hander Rodriguez Del Rio | Facebook

«Ils sont dans l’obligation de le faire aux 30 minutes. Le peu de messages qu’on a eu était en anglais, et le seul en français était incompréhensible, détaille-t-elle. Est-ce qu’on allait dormir à l’aéroport, aller dans un hôtel? Tout le monde se demandait. On était quand même laissé dans le néant. Ils auraient pu tout de même nous rassurer», raconte la passagère.

capture d'écran d'une vidéo de Maikel Leyva Ricardo

Heureusement, des autobus sont arrivés à l’aéroport pour transporter les voyageurs vers un hôtel, au grand soulagement de plusieurs. «En trois heures ils ont été capables de nous trouver des hôtels. Ils ne nous ont pas abandonnés, mais ils ne nous ont pas tenus informés», relativise la dame. Elle déplore aussi ne pas avoir eu de repas avant de partir.

Lettre de Sunwing

Sunwing a ensuite fait parvenir une lettre aux passagers concernés, dans laquelle le transporteur aérien a assuré que personne n’avait été blessé dans l’incident du vol WG645.

«La compagnie aérienne a immédiatement mis en œuvre ses protocoles d’urgences et les clients ont été débarqués et hébergés pour la nuit. Sunwing a également avisé les organismes de réglementation appropriés conformément au protocole habituel en place dans ce genre de situation», peut-on lire dans la note envoyée aux passagers.

Lettre de Sunwing obtenue par TVANouvelles.ca | Courtoisie

Selon Isabelle Valentia, l’avion n’était absolument pas en état de voler après les événements, il a été remorqué plus loin sur le tarmac de l’aéroport d’Holguin.

capture d'écran d'une vidéo de Maikel Leyva Ricardo

Le transporteur Sunwing confirme par ailleurs qu’il a dû envoyer sur place une équipe de maintenance «le plus rapidement possible pour évaluer la situation. Malheureusement, pendant que ce processus était en cours, d’autres vols en provenance et à destination d’Holguin ont subit des retards importants», poursuit le transporteur dans sa lettre.

Piste dépassée?

Selon les services aéroportuaires de Cuba, l’ECASA, le Boeing B737-800 a «dépassé les limites établies lors de la manœuvre de virage vers la position de décollage, provoquant l'enfoncement de son train d'atterrissage», peut-on lire dans la note publiée sur Facebook.

Photo Facebook, ECASA

Les activités normales à l’Aéroport international Frank País de Holguin ont repris vers 11h15 mercredi. Mme Valentia a finalement atterri presque 24 heures plus tard, à 20h40 à Montréal pour enfin rentrer à la maison avec sa fille.

Des enquêtes sont en cours pour connaître la cause de l’incident.

Contacté par TVANouvelles.ca, Sunwing a répondu en rappelant les événements tels que cité dans sa lettre aux clients.

«Sunwing Airlines a également avisé les organismes de réglementation appropriés, conformément au protocole habituel en place dans ce genre de situation. Nous remercions nos clients pour leur patience et leur compréhension pendant cette situation imprévue», a fait savoir l'entreprise.