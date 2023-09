Un été «catastrophique» pour les agriculteurs québécois

L’Union des producteurs agricoles (UPA) appelle le gouvernement du Québec à l’aide en raison de l’été «catastrophique» qu’ont connu plusieurs agriculteurs de la province.

• À lire aussi: «C’est la pire saison en 18 ans»: déplorent les maraîchers du Québec

• À lire aussi: [PHOTOS] L'été des Québécois à l'eau: une météo de tous les extrêmes a gâché les vacances

• À lire aussi: Il pourrait manquer de cochons au Québec cet automne

En entrevue à LCN, le président de l’UPA Martin Carron a déploré le manque de ressources dans le secteur agricole.

«Quand on soutient l’agriculture et l’agroalimentaire, on soutient le garde-manger des Québécois et des Québécoises. Malheureusement, présentement, le soutien n’est pas là», affirme-t-il.

Les fortes précipitations des derniers mois ont empêché bon nombre d’agriculteurs de récolter leurs fruits, légumes et céréales.

De plus, certaines fermes n’ont pas pu permettre l’autocueillette.

Cette situation entraîne des pertes énormes pour le secteur agricole et causera par le fait même des hausses de prix dans le panier d’épicerie des Québécois.

«Il va y avoir des augmentations, mais malheureusement, en tant que producteurs, on a des pertes énormes présentement. Si vous pensez que les producteurs vont récolter cette augmentation-là, bien au contraire», souligne Martin Caron.

Ce dernier réclame de meilleurs programmes de gestion de risque afin que ceux-ci soient plus adaptés aux bouleversements climatiques actuels et futurs.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.