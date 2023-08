Un passager tombe en bas du plus gros bateau de croisière au monde

Un passager du Wonder of the Seas de Royal Caribbean, dans la catégorie du plus gros bateau de croisière au monde, a passé par-dessus le bateau mardi en soirée et a chuté à l’eau. Une opération de recherche a été déployée.

Le Wonder of the Seas mesure 1.188 pied de longueur, dispose de 18 ponts d’accès et pèse plus de 230 000 tonnes. Il peut accommoder plus de 7 000 passagers, ainsi que 2 300 membres du personnel, ce qui fait de lui le plus grand bateau de croisière au monde.

AFP

La croisière a débuté au Port de Canaveral en Floride. Lorsque le passager est tombé du bateau mardi, c’était la deuxième journée sur sept du voyage. Le bateau voguait au large des côtes de Cuba.

«Le personnel du bateau a immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage. On travaille en collaboration avec les autorités locales», a mentionné le Royal Caribbean, selon le New York Post.

Les autorités cubaines sont responsables du dossier, puisque l’incident s’est produit dans leurs eaux territoriales.

La recherche de la victime a duré plus de trois heures, en utilisant des projecteurs, de petites embarcations et des observateurs. Le navire a ensuite fait demi-tour pour retracer sa route.

Ce ne serait malheureusement pas le premier accident impliquant des bateaux de croisières.

Chaque année, 19 personnes tombent en bas d’un bateau de croisière et seulement quatre d’entre eux sont sauvées, selon une étude de 2020 par Cruise Lines International Association.