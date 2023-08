Une employée col bleu met fin à ses jours; plusieurs enquêtes ouvertes

Une employée col bleu de la Ville de Montréal, qui aurait subi du harcèlement psychologique et de l’intimidation sur son lieu de travail, a récemment mis fin à ses jours selon ce que TVA Nouvelles a appris.

Marie-Hélène Henry s’était confiée à des membres de sa famille et à des amis sur ce qu’elle subissait depuis les derniers mois.

Le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal a confirmé à TVA Nouvelles avoir déposé une plainte, il y a trois mois, auprès de la Ville au nom de la femme de 47 ans pour harcèlement psychologique.

Marie-Hélène Henry | courtoisie de la famille

Le Bureau du coroner confirme aussi que ce décès fait présentement l’objet d’une investigation afin de déterminer les causes probables du décès et les circonstances entourant le décès.

«Elle nous a fait énormément de confidences. C’est une situation qui la grugeait au quotidien. Marie-Hélène subissait du harcèlement psychologique tous les jours en milieu de travail. Elle était ostracisée», raconte une amie proche de la défunte, Marie-Claude.

«Elle a vécu un deuil très difficile parce que son père était aux soins palliatifs. Ces collègues lui disait "va pleurer ailleurs". Ils lui disaient "on ne veut pas t’entendre pleurer, on s’en fout que ton père soit décédé". On l’a mis à l’écart dans ses tâches. Elle a dit qu’un employé a sciemment foncé sur elle avec un chariot au point de la blesser.»

«On la consolait presque au quotidien parce qu’elle avait peur d’aller au boulot. C’était de vivre dans la crainte et le stress. La direction semblait se foutre royalement de ce qu’elle vivait. Tout est resté lettre morte. C’est une grande tristesse parce que Marie-Hélène avait beaucoup à offrir. C’était une horticultrice qui était compétente dans son domaine qui nous répétait à maintes reprises "je veux juste pouvoir faire mon travail"», poursuit-elle.

Marie-Hélène Henry souffrait d’un trouble du spectre de l’autisme et selon son amie, cela aurait pu jouer contre elle.

«Qu’est-ce que ça va prendre pour que la direction intervienne quand un employé signifie qu’il y a un problème avec des employés. Dans ce cas-ci, ils ont choisi de ne pas intervenir. Ils ont choisi de ne pas la soutenir. Ils ont choisi de ne pas l’aider à traverser ça. Ils ont pris le côté des agresseurs parce que qui ne dit mot consent», dénonce encore Marie-Claude.