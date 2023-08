Une femme accusée d'avoir tué une petite fille de 4 ans pour une «leçon de sécurité sur les armes à feu»

La femme de 25 ans du Tennessee, accusée d’avoir tué une petite fille de quatre ans en pointant une arme vers sa poitrine dimanche, a confié aux autorités locales qu’elle souhaitait seulement lui donner une «leçon de sécurité sur les armes à feu».

Breanna Runions est accusée de meurtre et d’abus, alors qu’elle a pointé une arme à feu vers la poitrine de Evangaine Gunter, avant d’appuyer sur la détente, dimanche, à Rockwood, rapporte le média WBIR.

La frustration de Breanna proviendrait du fait que la petite fille de quatre ans, ainsi qu’un second enfant, ne l’aurait pas réveillé et auraient manger de la nourriture sans sa permission, selon le New York Post.

Breanna, qui n’est pas la mère de Evangaine, a puni les enfants en les frappant avec une sandale, selon les informations d’une dame qui était également présente à la maison. Elle aurait ensuite puni la petite fille de quatre ans en pointant l'arme à feu vers elle.

«Runions a expliqué qu’elle a appelé Evangaine pour montrer la sécurité de son arme, au point où elle a pointé son arme sur la poitrine de la jeune fille et appuyer sur la détente, ce qui a tué immédiatement la petite fille», explique la police du Tennessee.

La mère biologique de la petite Evangaine a précisé qu’elle vivait à cette maison pour deux mois, en raison d’un ordre de la Cour.

La relation entre Runions, l’autre femme et les deux enfants n’a pas été confirmée par les autorités.