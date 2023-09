Une tentative de mutinerie à l'Institut Philippe-Pinel

Quatre jeunes patients de l’Institut Philippe-Pinel ont tenté une mutinerie dans la cour mercredi soir, ce qui a nécessité l’intervention d’une quinzaine d’employés encore sous le choc.

« Les adolescentes ont défoncé le cabanon, démantelé le barbecue pour se faire des pics et ils ont pris les bonbonnes de propane et les briquets. Ils menaçaient de faire sauter la place», raconte la présidente du syndicat des employés de l’Institut, Marie-Ève Desormeaux.

La cour de la section des adolescents était en « état de siège » quand douze intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (IPS) ont été mobilisés d’urgence en plus de quelques cadres de l’établissement, de policiers et de pompiers de la Ville de Montréal.

L’intervention a mis toute l’aile était en danger en ne laissant que trois personnes pour assurer la sécurité des quatorze autres unités, dépourvues de personnel, souligne Mme Desormeaux.

Escalade

La section locale 2960 du Syndicat canadien de la fonction publique avait déjà informé l’employeur de l’escalade de tension au sein du département visé par l’attaque mercredi.

Il y a deux semaines, deux des quatre adolescents impliqués ont intenté une rébellion similaire, escaladant le cabanon pour tenter de s’évader.

Les syndiqués avaient avisé les cadres que le barbecue était dangereux et le cabanon, non conforme.

En juillet, deux employés avaient dû être transportés à l’hôpital après deux violentes agressions violence en une seule journée. Deux jeunes de l’unité avaient aussi fomenté un plan d’évasion.

Roulement

« Plus ça va plus l’escalade est grande, plus les intervenants mettent en danger les intervenants et les patients eux-mêmes », affirme Mme Desormeaux, pour qui l’employeur ne tient tout simplement pas en considération la sécurité du personnel.

En 2018, quatre intervenants ont été blessés lors d’une attaque. Depuis, l’Institut n’a toujours pas mis en œuvre les recommandations formulées par la suite par Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, déplore-t-elle.

L’Institut est durement frappé par la pénurie de personnel en santé et est en proie à un fort taux de roulement, ajoute Mme Désormeaux.

« S’il manque d’employés, il faut agir en conséquence, peut-être qu’on a trop de départements pour le nombre d’employés? », demande-t-elle.