Une Youtubeuse qui prodiguait des conseils familiaux arrêtée pour maltraitance d’enfant

La blogueuse Ruby Franke derrière la défunte chaîne YouTube «8 passengers» ainsi que son associée Jod Hildebrandt ont été arrêtées après qu’un enfant mal nourrit avec des plaies ouvertes et du ruban adhésif sur ses extrémités a été trouvé par les autorités.

Les deux femmes étaient derrière un service de conseils de vie nommé «ConneXions», qui a été maintes fois critiqué pour ses conseils parentaux stricts, rapporte NBC News.

La police de Santa Clara-Ivins en Utah, aux États-Unis a d’abord reçu un appel concernant un enfant mal-en-point.

À leur arrivée, les autorités ont trouvé l’enfant «amaigri et mal-nourri» alors qu’il demandait qu’on lui donne de la nourriture et de l’eau, indique le bureau du shérif de Santa Clara-Ivins dans un communiqué.

Les policiers ont trouvé un autre jeune dans des conditions similaires dans une autre maison des environs.

Après avoir obtenu des mandats de perquisition pour des résidences des environs, Mme Franke et Mme Hildebrandt ont été arrêtées.

La chaîne YouTube que Ruby Franke opérait avec son mari Kevin ainsi que six enfants était suivie par plus de 2,3 millions de personnes, mais avait été retirée de la plateforme plus tôt cette année.