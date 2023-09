Assaut du Capitole: deux meneurs d’extrême droite condamnés à 18 et 10 ans de prison

Un ancien meneur du groupe d’extrême droite américain Proud Boys a été condamné vendredi à 18 ans de prison pour son rôle lors de l’assaut du Capitole, l’une des plus lourdes peines prononcées dans cette affaire, et un autre a reçu dix ans d’emprisonnement.

La peine de prison d’Ethan Nordean égale celle de Stewart Rhodes, fondateur de la milice d’extrême droite Oath Keepers, qui était la plus longue prononcée pour cette attaque.

L’homme de 32 ans a été reconnu coupable de complot contre les institutions américaines.

M. Nordean et Dominic Pezzola, 45 ans, ont «conspiré pour empêcher, entraver et retarder» la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président sortant Donald Trump, selon les services du procureur de Washington, Matthew Graves.

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du républicain s’étaient réunis à Washington pour dénoncer le résultat de l’élection de 2020. Une foule avait pris d’assaut le Capitole, siège du Congrès américain, provoquant une onde de choc mondiale.

Ethan Nordean, surnommé le chef du «ministère de l’auto-défense» du groupe, avait sélectionné Dominic Pezzola et d’autres militants pour participer à l’attaque du Capitole, d’après Matthew Graves.

Les dirigeants des Proud Boys avaient recruté des personnes qui suivraient leurs ordres et étaient «prêtes à recourir à la violence si nécessaire», a-t-il assuré.

Le jour de l’attaque, «Ethan Nordean, Dominic Pezzola et ceux qu’ils menaient ont participé à chacune des violations importantes au Capitole», a-t-il ajouté.

Dominic Pezzola a notamment été condamné pour avoir cassé une vitre du Capitole, «permettant aux premiers émeutiers de pénétrer dans le bâtiment».

Avant le prononcé de leur peine, les deux hommes avaient exprimé des remords, Ethan Nordean rejetant la faute sur ses propres dirigeants.

Mais vendredi, quelques minutes après avoir été fixé sur son sort, Dominic Pezzola a levé son poing en criant «Trump a gagné», selon des personnes présentes dans la salle.

Jeudi, deux autres dirigeants des Proud Boys ont été condamnés à 17 et 15 ans de prison pour leur rôle dans l’attaque.

Depuis le 6 janvier 2021, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et inculpées. Plus de la moitié ont été condamnées, en majorité à des peines de prison ferme.