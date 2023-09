Bébé alpaga disparu: des fermiers craignant un vol plaident pour un retour «sans aucune question»

Les propriétaires d’un bébé alpaga porté disparu suspectent un vol sur leur propriété près de deux semaines après avoir perdu la trace de l’animal, multipliant les appels sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver la petite Fergie.

«Malheureusement, nous soupçonnons que quelqu’un est venu lundi soir ou mardi durant la journée pour l’emporter. Si vous avez des informations, ou si par chance vous l’avez prise, s’il vous plaît retournez-la sans question posée», avait indiqué la ferme Willow Pond à Kingston en Ontario sur les réseaux sociaux au lendemain de sa disparition à la mi-août.

Le bébé alpaga, âgé d’un mois seulement, serait porté disparu depuis le soir du 14 ou le matin du 15 août selon ses propriétaires, qui craignent désormais de ne «jamais obtenir de réponse» quant à la disparition de l’animal, a rapporté le Ottawa Citizen jeudi.

À leur avis, la thèse du vol est désormais parmi les plus probables puisqu’ils n’auraient pas été en mesure de trouver une quelconque trace de l’animal qui pourrait laisser croire qu’elle aurait croisé le chemin d’un coyote ou d’un autre prédateur.

Malheureusement, la police de Kingston ne serait pas non plus parvenue à confirmer qu’il s’agirait bel et bien d’un vol puisqu’aucune caméra de surveillance dans les environs n’aurait permis de capturer les événements, a indiqué le média local.

Cependant, un alpaga de la sorte peut être vendu entre 3500 et 5000$, a estimé le propriétaire de la ferme, Darren Van Winckle, en entrevue avec le Ottawa Citizen.

«Il y a définitivement une motivation financière si vous êtes capable de le vendre. Ce sont des animaux incroyablement adorables. Ça pourrait être un scénario de ce genre», aurait-il déploré, en précisant qu’à la taille de l’animal, il aurait été plutôt simple de l’embarquer directement dans une voiture, sans avoir besoin d’une remorque.

Quiconque ayant de l’information peut contacter la police de Kingston ou la ferme directement.