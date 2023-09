Demande en mariage: des partenaires prêts à dépenser des milliers de dollars pour un «oui»

De plus en plus d’hommes souhaitant demander la main de leur partenaire seraient prêts à dépenser des milliers de dollars pour que tout soit parfait, faisant exploser la demande auprès de planificateurs de mariage au Royaume-Uni.

«Il y a un aspect de geste romantique, mais il y a aussi un aspect de tendance du type "untel a eu une grande demande, je veux aussi une grande proposition”», a relaté Shivani Kattri, fondatrice de The Proposal Planners, dont les quatre employés organiseraient plus de 50 demandes en mariage par mois, selon ce qu’a rapporté «The Telegraph» vendredi.

Depuis 2019, certaines agences de planifications de demande en mariage auraient vu leur clientèle quadrupler, alors que les futurs mariés dépenseraient désormais, en moyenne, entre 2000 et 2500 livres sterling, qui équivaut à entre 3400 et 4200 $, pour s’agenouiller devant leur partenaire dans un décor enchanteur.

Le phénomène s’expliquerait notamment par la hausse de popularité de plus petits mariages depuis la pandémie, qui avait forcé à réduire le nombre d’invités, laissant les futurs mariés avec plus d’argent dans leur poche pour dépenser sur la demande.

«Durant le confinement, la demande de personnes voulant dépenser de l’argent sur eux et leur partenaire a augmenté drastiquement», a précisé Shivani Kattri.

Même son de cloche à l’agence The One-Romance, cofondée il y a une décennie par Amanda Brown et sa sœur Tiffany, qui aurait vu les demandes bondir depuis 2019.

«On pouvait organiser des expériences incroyables en suivant les règles [du confinement] de six personnes maximum. Maintenant, ça a juste explosé et on a une liste d’attente», aurait-elle indiqué au média britannique.

Une autre firme aurait confié à «The Telegraph» avoir dû refuser des clients en raison de la forte demande actuelle.

En 2022, le prix moyen d’un mariage au Royaume-Uni s’élevait à 18 400 livres sterling – près de 31 500 $, selon les données rapportées par le média anglais.