Des milliers de meurtres, tortures et violences sexuelles contre des enfants ukrainiens

L'Ukraine a ouvert plus de 3000 dossiers pénaux concernant des crimes présumés commis par la Russie contre des enfants dans le pays qu’elle a occupé, dont des dizaines de cas de torture, ont annoncé jeudi les procureurs ukrainiens.

D'après CNN, les allégations incluent «des meurtres, des mutilations, des enlèvements d'enfants, des déplacements forcés, des expulsions, des violences sexuelles contre des enfants et des enlèvements», a déclaré Yulia Usenko, cheffe du Département pour la protection des intérêts des enfants et la lutte contre la violence du Bureau du procureur général, à Interfax-Ukraine.

Usenko a affirmé que ces crimes présumés sont «souvent combinés à la torture et à la privation illégale de liberté» et que «les organes d’enquête préliminaire et les procureurs documentent ces crimes dans plus de 3200 procédures pénales».

Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière, les autorités ukrainiennes, les groupes de défense des droits, les organismes internationaux et les agences de presse ont rassemblé une importante quantité de preuves de crimes de guerre et de violations des droits de l’homme présumés par la Russie.

La Russie a nié à plusieurs reprises ces accusations de torture et de violations des droits de l'homme.

AFP

Selon Usenko, les procureurs ont documenté 75 enfants victimes de diverses formes de torture de la part des forces russes.

Elle a indiqué que 69 d’entre eux se trouvaient dans le village de Yahidne, dans la région de Tchernihiv, au nord de l’Ukraine. Les enfants ont été détenus dans le sous-sol d’une école avec des adultes et leurs conditions et traitements «sont assimilés à de la torture», a précisé Usenko.

Des cas isolés de torture d'enfants ont également été documentés dans les régions du sud de Kherson et du nord-est de Kharkiv, où des enfants ont été «privés de leur liberté et soumis à des tortures physiques», a déclaré Usenko.

«Ils se trouvaient en fait dans les chambres de torture avec des adultes, peu importait aux occupants qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant mineur», a-t-elle ajouté.

Certains enfants ont été détenus parce que les Russes affirmaient qu'ils diffusaient des informations sur les mouvements du matériel militaire russe et de ses troupes, a expliqué Usenko.

AFP

Des informations faisant état d'allégations de torture contre des enfants ont été révélées après que certains territoires ukrainiens ont été repris aux forces d'occupation russes.

Il s'agit notamment de 13 cas présumés de violences sexuelles contre des enfants, dont la plus jeune était une fillette de 4 ans, a indiqué Usenko.

La Russie n’a pas immédiatement commenté l’entrevue d’Usenko.

Le traitement réservé aux enfants ukrainiens par la Russie fait depuis longtemps l’objet d’un examen international.

En mars, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la responsable russe Maria Lvova-Belova pour un prétendu projet d'expulsion d'enfants ukrainiens vers la Russie.

Le gouvernement russe a défendu cette pratique, affirmant qu'il sauve les enfants et nie que les expulsions soient forcées. Le Kremlin a qualifié les actions de la CPI de «scandaleuses et inacceptables».