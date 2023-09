Deux couples arnaqués sur la même rue par de faux entrepreneurs

Un couple de personnes âgées de Québec s’est fait arnaquer plusieurs milliers de dollars par des fraudeurs qui œuvrent dans le domaine de la construction.

Selon les informations de TVA Nouvelles, un autre couple qui habite sur la même rue se serait fait aussi frauder par ces faux entrepreneurs.

Le modus operandi est le même à chaque fois.

Les clients ciblés reçoivent la visite d’un inspecteur, qui affirme avoir une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Ayant l’air tout à fait en règle, les clients le font entrer chez eux pour qu’il inspecte la maison.

Après seulement quelques minutes, le faux inspecteur leur annonce qu’ils devront débourser 15 000$ pour des réparations urgentes.

Dans le cas du couple de Québec, ils ont d’abord déboursé un 4000$ en argent comptant pour que les réparations soient amorcées.

La semaine dernière, le couple reçoit une visite surprise d’une compagnie qui affirme être mandatée par la première compagnie.

Après de nouvelles inspections, on explique au couple que les premiers travaux ont été bâclés et qu’ils doivent débourser 20 000$ supplémentaires.

Heureusement, c’est à ce moment que Mme Agnès Masson, la dame du couple, a eu pour réflexe de se poser des questions.

«Ça me chicotait. Le lendemain, j’ai dit à mon mari : “Je ne mettrais pas 20 000$ de plus. Ça va rester tel quel, il y arrivera ce qui arrivera.” J’en ai ensuite parlé avec mon garçon, et il m’a dit qu’il croyait qu’on s’était fait embarquer dans une arnaque.»

Pour Alexandre Masson, le fils des victimes, ces arnaqueurs sont sans scrupule.

«Je trouve ça dégueulasse de faire ça à des personnes aînées, des personnes vulnérables», dit-il.

Il lance un message aux personnes vulnérables en leur demandant de faire des vérifications ou d’appeler un proche pour en discuter avant de faire confiance à des gens qui font de la sollicitation, au téléphone ou en personne.