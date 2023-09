Alors que de plus en plus de lieux de travail acceptent que leurs employés emmènent leur chien au travail, ne serait-ce que pour une journée par semaine, le sujet a suscité un vif débat au sein des panélistes de l’émission «Le Joute».

L’analyste politique Marc-André Leclerc est catégorique: il est contre cette idée.

«Non, jamais, on arrête où après ça? L’autre arrive avec sa perruche, l’autre arrive avec son lapin, l’autre arrive avec son castor, non, mais on arrête où? Quand il y en a un qui vient, c’est ben le fun, mais quand il y en a 50, c’est la fin du monde», avance-t-il.

Le chroniqueur Luc Lavoie est quant à lui ouvert à la proposition.

«Je suis pour à condition que je puisse amener mon chat, dit-il. Il ne dérange personne, il est fin, il est merveilleux.»

La jouteuse Yasmine Abdelfadel demeure ambivalente, mais admet que l’idée a des aspects positifs.

«C’est vrai que ça fait du bien, mais ma seule crainte c’est que les lieux de travail deviennent avec des haltes aux chiens, affirme-t-elle. Ça ne ferait pas très sérieux. Mais peut-être une journée par semaine, une journée par mois, la journée d’animaux domestiques et que chacun amène qui il veut.»

Voyez l’échange des panélistes dans la vidéo ci-dessus