«Il faut que ça arrête»: des victimes de violence conjugale livrent un témoignage sur leur douloureux parcours

«Il faut que ça arrête», deux victimes de violence conjugale ont pris leur courage à deux mains et ont livré un témoignage à TVA Nouvelles de l’enfer qu’elles ont vécu auprès du même homme, Francis Duperron. Celles-ci ont sorti du silence pour éviter à d’autres femmes de vivre le même cauchemar qui les hante encore à ce jour.

• À lire aussi: Double meurtre dans Lanaudière: un rappel douloureux de dénoncer et «agir tout de suite»

• À lire aussi: Drame dans Lanaudière : «La violence conjugale n’est pas un problème de santé mentale»

• À lire aussi: Possible féminicide dans le Centre-du-Québec: un Montréalais accusé du meurtre prémédité de sa femme

Une dame, qui souhaite garder l’anonymat, raconte avoir été en relation pendant plus d’un an avec Francis Duperron, jusqu’à ce qu’elle prenne fin en novembre 2022.

TVA NOUVELLES

La victime témoigne avoir vécu un douloureux parcours avec cet homme. Celle-ci a dû et doit toujours recevoir des soins pour une entorse cervicale dorsale et lombaire que lui a causé son ex-conjoint.

«Il m’a poussé contre l’évier. Je suis arrivée le dos sur le comptoir et la tête par en arrière. Je l’ai regardé et je lui ai dit : "ça, c’est pu jamais!" Ensuite, il m’a repoussé et je suis tombée sur la céramique. Je me suis assommé la tête et le dos», confie-t-elle.

La victime a porté plainte pour voies de fait et lésions contre Francis Duperron.

Depuis ce jour, elle est hantée par une angoisse et une douleur inexplicable.

«À chaque matin que je me lève et que j’ai de la douleur, que ce soit mental ou physique, ça me rappelle cet homme-là... Un bleu, ça finit par partir, mais le mental c’est pour toujours», commente-t-elle.

«Nous sommes dans une prison»

La femme témoigne qu’être victime de violence conjugale, c’est vivre avec le sentiment d’être emprisonnée.

«Je suis pris dans ma maison, je ne suis pas capable d’aller travailler. Lui, il est en liberté et il continue sa vie!», lance-t-elle.

Au dépôt de l’accusation de la première victime envers M. Duperron, une seconde femme s’est manifestée. «Je croyais que c’était moi le problème, j’étais sous l’emprise», mentionne la seconde victime.

Porter plainte peut également éviter qu’une autre victime vive le même cauchemar qu’elles ont vécu. «Il faut que ça l’arrête!», exprime-t-elle.

Dans ce dossier, neuf chefs d’accusation, dont séquestration et voies de fait armées ont été posées contre Francis Duperron, dans un district judiciaire de la Montérégie.

Si vous aussi, vous êtes ou vous avez été victime de violence conjugale, vous pouvez communiquer avec SOS violence conjugale au 1 800 363-9010 ou sosviolenceconjugale.ca