Inconduites sexuelles en milieu scolaire: plusieurs lacunes à corriger pour mieux protéger les élèves

Le rapport d’enquête commandé par le ministre Drainville pour faire la lumière sur la gestion administrative des inconduites sexuelles en milieu scolaire porte un jugement sévère sur les mesures d’encadrement actuelles en mettant en lumière plusieurs lacunes à corriger, afin de mieux protéger les élèves.

• À lire aussi: Inconduite sexuelle dans le sport scolaire: un rapport note des lacunes au sujet des vérifications d’antécédents des entraîneurs qui mettent les jeunes à risque

Cette enquête avait été déclenchée en mars par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, à la suite de plusieurs allégations d’inconduite sexuelles dans le réseau scolaire survenues au cours des derniers mois.

Le rapport, remis en juillet, dresse plusieurs constats qui permettent de mieux comprendre comment des membres du personnel scolaire ayant eu des comportements sexuels déviants ont réussi à sévir dans des écoles, parfois pendant de nombreuses années.

Les mailles du filet de sécurité mis en place par les organisations scolaires doivent être resserrées, peut-on lire.

Le rapport soulève plusieurs constats : l’information «ne chemine pas» entre les différents employeurs, il existe un manque de cohérence dans le système d’encadrement des enseignants, le processus de gestion des plaintes et des dénonciations est «parfois laborieux» et «sous-utilisé» et la formation des intervenants est limitée.

Par ailleurs, la gradation des sanctions «n’est pas toujours possible», le rapport de force entre le plaignant et la personne incriminée «est déséquilibré», les victimes et les dénonciateurs ne sont pas toujours informés du traitement de la plainte et «il n’y a pas de suivi systématique» sur la vérification des antécédents judiciaires en cours d’emploi.

De plus, l’adoption, la diffusion et l’utilisation des codes d’éthique ne sont pas systématiques.

Le rapport présente plusieurs recommendations pour corriger le tir.

Ces constats ont été tirés à la suite d’enquêtes spécifiques réalisées par le ministère concernant 18 cas «retenus et analysés», dans 12 organisations. Des recommandations spécifiques sont émises pour huit centres de services scolaires et une école privée (voir plus bas). Les informations détaillées concernant ces événements sont toutes caviardées dans le rapport, si bien qu’il n’est pas possible d’en connaître les détails.

Au cours des derniers mois, certaines de ces situations avaient été mises au jour par les médias. Le Journal a notamment rapporté en février le cas d’un prof du centre de service du Chemin-du-Roy qui a mis enceinte une de ses élèves de 16 ans et a pu continuer à enseigner.

Au centre de services des Patriotes, un enseignant ayant été condamné pour proxénétisme à la fin des années 90 a pu retourner à l’enseignement à sa sortie de prison, a aussi rapporté Le Journal en début d’année.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, réagira à ce rapport en milieu d’avant-midi.

Plus de détails à venir.

Centres de services scolaires ayant fait l’objet d’une enquête spécifique pour un cas d’inconduite sexuelle :

Laval : un entraîneur et enseignant au secondaire

Montréal : Un membre du personnel d’encadrement, un technicien en loisir et trois enseignants au secondaire

des Affluents (Lanaudière) : un enseignant au primaire

des Mille-Îles (Laurentides) : un enseignant au primaire

des Patriotes (Montérégie) : un enseignant au primaire et un enseignant au secondaire

Pointe-de-l’Île (Montréal) : un enseignant au secondaire et une éducatrice spécialisée au secondaire

des Trois-Lacs (Montérégie) : un enseignant au secondaire

des Premières-Seigneuries (Québec) : enseignant au secondaire

Chemin-du-Roy (Mauricie) : un enseignant au primaire et un enseignant au secondaire

Eastern Townships (Estrie) : événements n’impliquant pas un membre du personnel

École privée

Collège Saint-Charles-Garnier (Québec) : enseignant au secondaire