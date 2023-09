Intervention des policiers, organismes, milieu médical: Statu quo pour un itinérant qui inquiète à Shawinigan

Des bâtons, des vêtements, des effets personnels... Les vestiges d'un campement de fortune sur le terrain d'un dépanneur de Shawinigan, en Mauricie, sont toujours visibles. Un homme en situation d'itinérance y avait élu domicile il y a quelques jours avant de se faire demander de quitter par les policiers.

Le directeur général de l'établissement a tenté à quelques reprises de dialoguer avec lui. Parfois de bonne humeur, parfois incohérent...

Devant l'incertitude, il a appelé les policiers qui ont fait une première intervention. Le lendemain, il était déjà de retour. Il s'est donc tourné vers un organisme qui travaille auprès de cette clientèle.

«Le trash est venu faire son job jusqu'où il pouvait le faire. Encore là, l'individu a refusé de collaborer. Ma question c'est : à quel moment on décide que quelqu'un n'est plus en mesure de prendre des décisions pour lui-même?», s'est interrogé Éric Labranche, celui qui a dénoncé le statu quo de la situation.

Depuis l'automne dernier, une travailleuse sociale a été intégrée dans l'équipe de la Sûreté du Québec, justement pour faire le lien entre les autorités et ce genre de personne.

S'il enfreint une règle, s'il est menaçant ou s'il présente des troubles de santé mentale importants, il pourra soit être amené au poste, soit au centre hospitalier.

«On intervient auprès de la personne, tant au niveau de sa santé mentale que physique et après l'évaluation, si on évalue qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'est pas un danger imminent ou intense, à ce moment-là, on n'a pas le choix de ne pas limiter sa liberté», a expliqué le médecin-conseil en santé publique de la région et médecin de famille de Shawinigan, Dr Samuel Blain, lui qui a l'habitude de travailler auprès des clientèles marginalisées.

Même après toutes ces démarches, il ère toujours dans le secteur.

Ce n'est pas tant sa présence qui dérange plus que de ne pas savoir vers qui se tourner pour le prendre en charge ou lui offrir des services.

Si les policiers ne peuvent rien faire, si les organismes ne peuvent pas l'aider et s'il n'est pas admissible à l'hôpital, quelle est la solution?

La question demeure sans réponse.