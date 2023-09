«Je pensais que j’allais mourir» : des chasseurs attrapent un alligator de 920 livres

Une équipe de chasseurs fait ombre aux chasseurs d'alligators qui avaient capturé un monstre de 800 livres après avoir attrapé un alligator «dinosaure» de plus de 900 livres d'un lac de Floride.

«J'ai ressenti de la peur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant», a déclaré Kevin Grotz, un amateur de plein air qui dirige l'entreprise Florida Gator Hunting, à la station WESH 2 d'Orlando.

Capture d'écran Facebook: Florida Gator Hunting / Get Bit Outdoors

Pesant 920 livres et mesurant 13,3 pieds de long, le reptile était le deuxième plus gros spécimen jamais attrapé dans l'État. Le plus gros pesait 1000 livres.

Le Floridien a déclaré qu’il n’avait jamais «vécu quelque chose de pareil» au cours de ses 20 années comme capitaine de bateau.

Grotz et son équipe ont trouvé le reptile géant dans un lac près d'un centre de population d'Orlando et savaient qu'ils devaient le retirer pour assurer la sécurité des personnes.

Combattre le reptile n’était pas une mince affaire.

«Honnêtement, ma première préoccupation était notre sécurité parce que nous étions dans un petit bateau», a déclaré Grotz. «Avec la grosseur de sa tête, tout ce qu’il avait à faire c’était de se retourner et nous aurions été dans le trouble.»

La bataille aurait pris à Grotz et à son équipe quatre heures, un acharnement qui les a laissés morts de fatigue.

Le plus gros alligator jamais enregistré était un géant de 15 pieds et 1 011,5 livres capturé en Alabama en 2014.