Alors que le rapport sur les inconduites sexuelles en milieu scolaire révèle plusieurs lacunes, les panélistes de «La joute des analystes» expliquent mal comment un manque de communication peut exister entre les écoles et les centres de services scolaires.

Des clauses de retrait feraient notamment en sorte que des informations seraient effacées des dossiers disciplinaires des enseignants après un certain nombre de temps.

«Si quelqu’un a été condamné dans un centre de services scolaires pour un comportement complètement inapproprié, voire pire envers des jeunes et qu’un autre centre de services scolaire puisse l’embaucher sans savoir ça, c’est simple, c’est clair, ça n’a pas de bon sens», affirme l’animateur Mario Dumont.

L’analyste politique Emmanuelle Latraverse est du même avis.

«On traite un enseignant qui passe d’un centre de service scolaire à l’autre comme un employé qui passe de chez McDo à chez Harvey’s, dit-elle. Comme s’ils changeaient d’entreprise et donc on ne partage pas ces informations-là sur la base que ça fait partie de la protection de sa vie privée, ce qui est complètement aberrant.»

«Il y a aussi le phénomène que dans les conventions collectives du réseau de l’éducation, il y a une gradation dans les fautes et les sanctions [...] mais de toute façon au bout d’un an, le dossier disciplinaire est rayé, il est effacé, ajoute-t-elle. Donc un enseignant qui a des réprimandes qui ne se rendent pas à des accusations criminelles [...] un an et un jour après, il change d’école même dans le même centre de service, la nouvelle école ne le saura pas. C’est ça le problème.»

Cependant, M. Dumont croit que la tâche du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, pour trouver une solution s’annonce compliquée.

«Je pense que les victimes et une partie de la population voudraient voir ça simple, mais ce ne l’est pas nécessairement, mentionne-t-il. Tu vas toujours avoir des relations d’autorité, une tentation entre enseignants de se protéger, [de ne pas vouloir être] le premier qui parle et le syndicat là-dedans qui a un devoir de protéger l’employer.»

Selon l’analyste Luc Lavoie, la mise en place d’une plateforme informatique commune pourrait aussi être très dispendieuse.

«À chaque fois qu’on dit qu’il faudrait informatiser certains aspects du fonctionnement de l’appareil gouvernemental, on arrive avec des chiffres abracadabrants, des milliards de dollars, avance-t-il. C’est assez exagéré, merci.»

En réaction au rapport, Bernard Drainville a promis qu’il agirait rapidement en mettant en place des «changements concrets» au cours des prochains mois.

Voyez leur analyse complète dans la vidéo ci-dessus