L'Australie connaît l'hiver le plus chaud jamais enregistré

L'hiver australien a été le plus chaud jamais enregistré, a annoncé vendredi le Bureau de météorologie du pays, faisant état du dernier d'une série de records battus dans le monde alors que le changement climatique s'intensifie.

Simon Grainger, climatologue principal du Bureau de météorologie, a déclaré à l'AFP que la température hivernale moyenne en Australie était de 16,75 degrés Celsius de juin à août, soit un cheveu au-dessus du précédent record établi en 1996.

Les premiers relevés météorologiques australiens remontent à 1910.

Les conditions de La Niña ont provoqué des hivers chauds et des étés plus frais et plus humides dans une grande partie de l’Australie ces dernières années.

Selon les données du Bureau de météorologie, l'hiver qui s'est terminé jeudi a connu les deuxièmes températures maximales les plus élevées jamais enregistrées, ainsi que certaines des températures minimales les plus élevées.

Des chercheurs australiens ont averti à plusieurs reprises que le changement climatique amplifiait le risque de catastrophes naturelles telles que les feux de brousse, les inondations et les cyclones.

Après plusieurs années d'étés humides, les experts s'attendent à ce que l’été prochain soit le plus intense à être marqué par des feux de brousse, depuis 2019-2020.

Au cours de cet «été noir», des incendies avaient fait rage sur la côte est de l’Australie, détruisant des forêts et des millions d’animaux. Les villes avaient été enveloppées de fumées toxiques.

Plus tôt cette année, l'Australie a également connu les vents les plus forts jamais enregistrés dans le pays, tandis qu'un violent cyclone tropical s'abattait sur le nord-ouest du territoire.

Des rafales de vent à 289 km/h ont été enregistrées.

En juillet 2023, des vagues de chaleur et des incendies ont frappé à travers le monde. Ce fut le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon l'observatoire climatique de l'Union européenne Copernicus.

Les émissions de gaz à effet de serre provoquent des vagues de chaleur de plus en plus intenses et durables.